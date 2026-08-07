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Футбол 07 августа 2026 · 19:17

"Динамо" официально отпустило защитника в клуб-новичок УПЛ: он уже в заявке

Алексей Гусев будет выступать за "Черноморец" и закроет самую проблемную позицию одесситов
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" официально отпустило защитника в клуб-новичок УПЛ: он уже в заявке
Алексей Гусев (фото: ФК "Динамо")

Киевское "Динамо" согласовало переход правого защитника Алексея Гусева в одесский "Черноморец". 21-летний футболист будет выступать за "моряков" на правах годовой аренды и уже официально внесен в заявку команды на текущий сезон Премьер-лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Закрытие проблемной позиции

Гусев выбрал в новой команде 23-й номер и фигурирует в ростере одесситов на официальном сайте УПЛ. Ожидается, что молодой фулбек поможет тренерскому штабу закрыть правую бровку обороны, которая оставалась одной из самых проблемных кадровых позиций клуба после старта чемпионата.

В начале августа Алексей успел сыграть за "Динамо" в первенстве U-21 против "Левого Берега", однако для обеспечения стабильной игровой практики на взрослом уровне было принято решение об аренде.

&quot;Динамо&quot; официально отпустило защитника в клуб-новичок УПЛ: он уже в заявке

Отложенный дебют

В прошлом сезоне защитник также провел на правах аренды, выступая за "Кудровку". В составе команды он отыграл 16 поединков и отличился двумя ассистами.

Действующее соглашение игрока с киевским клубом рассчитано до июня 2029 года, а переход в "Черноморец" позволит футболисту закрепиться в основной обойме коллектива высшего дивизиона.

Дебют Гусева за одесситов мог состояться уже 8 августа – в домашней игре 2-го тура УПЛ против ковалевского "Колоса". Однако из-за повреждения арены "моряков" от российского удара, этот матч официально перенесен. Теперь шанс сыграть за "Черноморец" защитник сможет получить в поединке 3-го тура против черкасского ЛНЗ. Она намечена на 16 августа в Черкассах.

Ранее в житомирском "Полесье" раскрыли детали конфликта с Алексеем Гуцуляком.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Черноморец
Главные матчи
Лига конференций Матч завершено
Динамо 1:0 Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 августа 13:00
Черноморец - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
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