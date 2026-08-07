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Футбол 07 августа 2026 · 15:51

Не пожал руку президенту: в "Полесье" рассказали детали конфликта с эксигрышем

Житомирский клуб не продлил контракт с футболистом из-за завышенных финансовых запросов и игнорирования контракта
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не пожал руку президенту: в "Полесье" рассказали детали конфликта с эксигрышем
Полузащитник покинул команду на плохих условиях (Фото: alexeygutsuliak, Instagram)

Вице-президент житомирского "Полесья" Александр Хацкевич дал откровенный и резкий комментарий по завершению сотрудничества с Алексеем Гуцуляком. Функционер обвинил его в неуважении к клубу и президенту Геннадию Буткевичу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное интервью Александра Хацкевича пресс-службе ФК "Полесье".

Заоблачные запросы и срыв контракта

По словам Александра Хацкевича, клуб имел юридическое право автоматически продлить соглашение с игроком, а президент Геннадий Буткевич даже предложил полузащитнику улучшенные финансовые условия.

Однако переговоры зашли в тупик из-за неадекватных требований со стороны футболиста. Более того, расставание сопровождалось серьезными дисциплинарными нарушениями.

"Увидев, что финансовые запросы игрока имеют заоблачные желания, не соответствующие его уровню игры, сознательно решили не продлить переговоры. Более того, были моменты, связанные с нарушением условий контракта со стороны футболиста. Он не вернулся после отпуска и не доработал до конца свой контракт", - подчеркнул Александр Хацкевич.

Он добавил, что "Полесье" имело все основания судиться с игроком в соответствующие футбольные инстанции, однако по личному решению Геннадия Буткевича делу не дали юридического хода.

Разочарование в футболисте

Самое большое руководство житомирского клуба затронула этическая сторона поведения Гуцуляка. Хацкевич напомнил, что именно в Житомире вингер смог выйти на пик формы и получить вызов национальной сборной Украины.

"Больше всего разочаровывает то, что человек не удосужился прийти, пожать руку, поблагодарить президента. В футболе карьера длится годами, но человеческая порядочность и уважение должны оставаться навсегда", - подытожил руководитель.

Гуцуляк в "Полесье"

Напомним, Алексей Гуцуляк покинул "Полесье" в начале июля на правах свободного агента. Он перешел в Житомир летом 2024 года из "Днепра-1" за 600 тысяч евро.

За два года в составе "волков" вингер отыграл 65 матчей во всех турнирах, отличившись 21 голом и 11 результативными передачами.

Раньше мы рассказывали, как домашняя арена "Полесья" изменится перед домашним стартом "волков" в УПЛ.

Теги: Полесье Футбол
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