Домашняя арена "Полесья" изменится до неузнаваемости: что готовят к старту сезона (фото)

Главная спортивная арена Житомира переживает масштабную трансформацию накануне старта футбольного сезона-2026/27. Местный стадион готовят к проведению больших матчей, обновляя инфраструктуру как для болельщиков, так и для команд.

Масштабная реновация трибун и скайбоксы

На стадионе "Центральный" активно работают строители и ремонтные бригады. Чтобы объект соответствовал современным стандартам, на трибунах идет процесс полной замены зрительских сидений.

Помимо обновления обычных зрительских мест, проект реновации предусматривает строительство восьми современных скайбоксов - специальных закрытых лож для максимально комфортного просмотра спортивных событий. Также существенные изменения коснутся санитарной инфраструктуры: сейчас проводится капитальное обновление туалетных помещений для посетителей арены.

Обновление стадиона в Житомире (фото: ФК "Полесье")

Улучшение для команд и дата открытия

Для самих футболистов и тренерского штаба готовят инфраструктурные улучшения. На арене обустраивают две совершенно новые технические зоны, отвечающие всем требованиям проведения матчей высочайшего уровня.

Строительные работы на объекте уже вышли на финишную прямую. Организаторы планируют полностью закончить реновацию к первому официальному поединку нового чемпионата, где местная команда встретится на своем обновленном поле с ФК "Харьков". Этот матч состоится уже через неделю – 10 августа.