Домашня арена "Полісся" зміниться до невпізнання: що готують до старту сезону (фото)

Головна спортивна арена Житомира переживає масштабну трансформацію напередодні старту футбольного сезону-2026/27. Місцевий стадіон готують до прийому великих матчів, оновлюючи інфраструктуру як для вболівальників, так і для команд.

Масштабна реновація трибун та скайбокси

На стадіоні "Центральний" нині активно працюють будівельники та ремонтні бригади. Аби об'єкт відповідав сучасним стандартам, на трибунах триває процес повної заміни глядацьких сидінь.

Окрім оновлення звичайних місць, проєкт реновації передбачає будівництво восьми сучасних скайбоксів – спеціальних закритих лож для максимально комфортного перегляду спортивних подій. Також суттєвих змін зазнають санітарно-гігієнічні умови: наразі проводиться капітальне оновлення туалетних приміщень для гостей арени.

Оновлення стадіону в Житомирі (фото: ФК "Полісся")

Покращення для команд та дата відкриття

Для самих футболістів та тренерського штабу також готують інфраструктурні покращення. На арені облаштовують дві абсолютно нові технічні зони, які відповідатимуть усім вимогам проведення матчів найвищого рівня.

Будівельні роботи на об'єкті вже вийшли на фінішну пряму. Організатори планують повністю закінчити реновацію до першого офіційного поєдинку нового чемпіонату, у якому місцева команда зустрінеться на своєму оновленому полі з ФК "Харків". Цей матч відбудеться вже за тиждень – 10 серпня.