УПЛ: "Кривбасс" разбил "Зарю" благодаря ударной десятиминутке (видео)

Во 2-м туре украинской Премьер-лиги криворожский "Кривбасс" одержал неожиданную и убедительную выездную победу над луганской "Зарей". Уступая, гости переломили ход событий после перерыва и оформили яркий камбек.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

УПЛ, 2-й тур

"Заря" – "Кривбасс" – 1:3

Голы: Мпанзу (автогол), 30 – Сек, 56, Герберт, 61, Нави, 65

Разный старт соперников

К очному противостоянию команды подошли в кардинально разном настроении. В первом туре "Заря" одержала убедительную победу 2:0 над "Колосом". А "Кривбасс" стартовал с громкого домашнего провала, разгромно уступив "Карпатам" (1:4).

Поэтому именно луганчане считались безоговорочными фаворитами. Впрочем, поединок на киевском стадионе "Динамо" им. В. Лобановского сломал все прогнозы.

Камбек от "Кривбасса"

Первая половина игры прошла в острой борьбе. Гости могли выходить вперед еще на первых минутах, но после удара Герберта "Зарю" спасла крестовина.

Впрочем, счет на 30-й минуте открыли луганчане благодаря курьезному автоголу Мпанзу. До перерыва хозяева могли удвоить преимущество, но Слесар с идеальной позиции пробил выше ворот.

Настоящий перелом произошел во втором тайме. Защита "Зари" трижды подряд допустила грубые ошибки, которыми криворожцы воспользовались по полной. Сначала Сек восстановил паритет на 56-й минуте, затем Герберт роскошным ударом в "девятку" вывел гостей вперед, а уже на 65-й минуте Нави сделал счет 1:3.

"Заря" пыталась спасти игру и создала несколько убойных моментов, однако голкипер "Кривбасса" Кемкин выдал серию сейвов после ударов Будковского и Глущенко.

Волевая победа позволила подопечным Патрика ван Леувена перекрыть неудачу стартового тура и завоевать первые три очка в сезоне.