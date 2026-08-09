rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 09 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол УПЛ: "Кривбасс" разбил "Зарю" благодаря ударной десятиминутке (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 09 августа 2026 · 15:00

УПЛ: "Кривбасс" разбил "Зарю" благодаря ударной десятиминутке (видео)

Автогол в первом тайме не сломал подопечных ван Леувена
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
УПЛ: "Кривбасс" разбил "Зарю" благодаря ударной десятиминутке (видео)
Матч "Заря" – "Кривбасс" (фото: УПЛ)

Во 2-м туре украинской Премьер-лиги криворожский "Кривбасс" одержал неожиданную и убедительную выездную победу над луганской "Зарей". Уступая, гости переломили ход событий после перерыва и оформили яркий камбек.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 2-й тур

"Заря" – "Кривбасс" – 1:3

Голы: Мпанзу (автогол), 30 – Сек, 56, Герберт, 61, Нави, 65

Разный старт соперников

К очному противостоянию команды подошли в кардинально разном настроении. В первом туре "Заря" одержала убедительную победу 2:0 над "Колосом". А "Кривбасс" стартовал с громкого домашнего провала, разгромно уступив "Карпатам" (1:4).

Поэтому именно луганчане считались безоговорочными фаворитами. Впрочем, поединок на киевском стадионе "Динамо" им. В. Лобановского сломал все прогнозы.

Камбек от "Кривбасса"

Первая половина игры прошла в острой борьбе. Гости могли выходить вперед еще на первых минутах, но после удара Герберта "Зарю" спасла крестовина.

Впрочем, счет на 30-й минуте открыли луганчане благодаря курьезному автоголу Мпанзу. До перерыва хозяева могли удвоить преимущество, но Слесар с идеальной позиции пробил выше ворот.

Настоящий перелом произошел во втором тайме. Защита "Зари" трижды подряд допустила грубые ошибки, которыми криворожцы воспользовались по полной. Сначала Сек восстановил паритет на 56-й минуте, затем Герберт роскошным ударом в "девятку" вывел гостей вперед, а уже на 65-й минуте Нави сделал счет 1:3.

"Заря" пыталась спасти игру и создала несколько убойных моментов, однако голкипер "Кривбасса" Кемкин выдал серию сейвов после ударов Будковского и Глущенко.

Волевая победа позволила подопечным Патрика ван Леувена перекрыть неудачу стартового тура и завоевать первые три очка в сезоне.

Ранее стало известно, что "Динамо" официально отпустило защитника в клуб-новичок УПЛ.

Теги: Заря УПЛ Футбол
Главные матчи
УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
УПЛ. 2-й тур 8 августа 18:00
Буковина - : - Оболонь
Лига конференций Матч завершено
Динамо 1:0 Карабах
Главные новости
Свитолина в Торонто эффектно разобралась с топ-соперницей и вышла на обидчицу Соболенко (видео) Свитолина в Торонто эффектно разобралась с топ-соперницей и вышла на обидчицу Соболенко (видео) Шелестюк снова чемпион: украинский боксер одолел грозного нокаутера на экваторе (видео) Шелестюк снова чемпион: украинский боксер одолел грозного нокаутера на экваторе (видео) "Где Жадсон, где?": легенда "Шахтера" оказался за решеткой в Бразилии "Где Жадсон, где?": легенда "Шахтера" оказался за решеткой в Бразилии
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина