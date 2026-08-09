Шелестюк снова чемпион: украинский боксер одолел грозного нокаутера на экваторе (видео)

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк одержал важную победу на профессиональном ринге. Отечественный боксер провел поединок в Южной Америке и завоевал вакантный чемпионский трофей в дуэли с опасным хозяином ринга.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат боя .

Тактический разгром на "поле" соперника

Титульный поединок за пояс WBO International принимал эквадорский город Манта. Здесь, вблизи линии экватора, соперником украинца стал местный боксер Андрес Муньос, славящийся высоким процентом досрочных побед.

Оппонент пытался давить при безумной поддержке домашних трибун и делал ставку на мощные одиночные выпады. Тем не менее, Шелестюк разбил план соперника за счет высокой скорости, точного джеба и дистанционной работы.

Во второй половине боя украинец полностью перехватил инициативу, регулярно разрывая защиту эквадорца серийными комбинациями. По итогам 10 раундов все судьи единодушно отдали победу украинцу.

Начало боя Шелестюка – с 2:35:00

Возвращение за поясом и чистый рекорд

Этот успех позволил Шелестюку получить свой первый титул с 2016 года, когда он владел поясом WBO NABO. Украинский полусредневес сохранил статус непобежденного профессионала – в его активе 22 победы (12 нокаутом) и одна ничья.

Победа в Эквадоре стала для 40-летнего ветерана уже третьим успешным поединком по возвращении в ринг. В прошлом году Шелестюк досрочно одолел американца Роддрикуса Ливси и победил по очкам венесуэльца Энтони Саэза.

На профессиональном уровне Шелестюк дебютировал в 2013 году. До перехода в профи он представлял Украину на Олимпийских играх в Лондоне-2012, где получил бронзовую медаль.