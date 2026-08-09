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Футбол 09 августа 2026 · 17:28

"Шахтер" ценой потери лидера дожал "Эпицентр" в тяжелом матче УПЛ (видео)

"Горняки" сломили сопротивление соперника после перерыва
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" ценой потери лидера дожал "Эпицентр" в тяжелом матче УПЛ (видео)
Матч "Эпицентр" – "Шахтер" (фото: ФК "Эпицентр")

Во 2-м туре украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" одержал непростую победу над "Эпицентром" из Каменец-Подольского. Несмотря на кадровую потерю в начале встречи, донетчане смогли дожать соперника благодаря двум точным ударам во втором тайме.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

УПЛ. 2-й тур

"Эпицентр" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Очеретько, 49, Назарина, 77.

Потеря Педриньо и сухой первый тайм

С самого начала встречи подопечные Арды Турана завладели инициативой, однако очень скоро столкнулись с серьезной проблемой. Уже на 10-й минуте: Педриньо получил повреждение и вынужден был покинуть поле.

"Эпицентр" действовал организованно и даже создал самый опасный момент первой половины – Сифуэнтес прошел оборону донетчан и отдал пас на Сидуна, но "Шахтер" спас сейв Ризныка.

"Горняки" ответили острым ударом Грама головой, с которым справился вратарь хозяев Федотов. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулевой ничьей.

Подключение Очеретько и пушка Назарины

Ключевой перелом в игре произошел на 49-й минуте. Мендоза выполнил точную подачу с левого фланга, а Очеретько оказался на позиции форварда и направил мяч в сетку.

Окончательную точку в противостоянии на 77-й минуте поставил Назарина, вышедший вместо травмированного Педриньо еще в первом тайме. Полузащитник отважился на роскошный удар из-за пределов штрафной точно в дальний угол ворот. "Эпицентр" пытался отыграться через серию замен Сергея Нагорняка, однако "Шахтер" уверенно удержал победный результат.

Также сегодня в УПЛ "Кривбасс" разбил "Зарю" благодаря ударной десятиминутке.

Теги: УПЛ Шахтер Футбол
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