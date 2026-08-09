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Футбол 09 августа 2026 · 20:13

"Динамо" на последней минуте вырвало победу у "Вереса" в Премьер-лиге (видео)

Победу принес джокер Пономаренко
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" на последней минуте вырвало победу у "Вереса" в Премьер-лиге (видео)
Матч "Верес" – "Динамо" (фото: УПЛ)

В напряженном поединке 2-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" одержало тяжелую победу над ровенским "Вересом". Судьбу стартового матча киевлян в новом чемпионате решил пенальти в компенсированное время.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на исход поединка.

УПЛ, 2-й тур

"Верес" – "Динамо" – 1:2

Голы: Харатин, 53 – Тимчик, 38, Пономаренко, 90+2, с пенальти

Первый тайм: Тимчик открывает счет

Подопечные Игоря Костюка начали выступления в УПЛ после изнурительного еврокубкового отрезка. В стартовом составе киевлян вышел Андрей Ярмоленко. Также свой дебютный матч за киевский клуб в чемпионате начал французский форвард Пьер Мунгенге.

Киевляне активнее начали встречу и уже на 7-й минуте могли открыть счет. Буяльский после подачи с правого фланга пробил с лета, но не попал в дальний угол.

"Верес" ответил несколькими опасными атаками. В частности, на 19-й минуте Фабрисио с близкого расстояния пробил головой мимо ворот.

Однако именно киевляне открыли счет. На 38-й минуте после подачи с углового Биловар головой направил мяч в перекладину, от которой тот отскочил в штангу, а Тимчик сориентировался на добивании и открыл счет. Впрочем, перед самым перерывом "Верес" мог отыграться, но после удара Блера пяткой за "Динамо" сыграла перекладина.

Второй тайм: ошибка Суркиса и гол Пономаренко

Второй тайм начался с холодного душа для киевлян. На 53-й минуте воспитанник столичной команды Харати́н мощно пробил головой после подачи углового, а кипер киевлян Суркис не удержал мяч в руках и выпустил его в ворота – 1:1.

Тренерский штаб гостей сразу бросил в бой Пономаренко, Михавко и Кабаева, однако голкипер "Вереса" Горох выдал удивительный сейв после удара Ярмоленко под перекладину.

Драматическая развязка произошла на 90-й минуте. Стаму́лис сбил в собственной штрафной Малыша – и рефери указал на точку. Пономаренко хладнокровно исполнил пенальти и принес "Динамо" сверхважные три очка.

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Теги: Верес Динамо УПЛ Футбол
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