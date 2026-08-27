УПЛ на вершині: талант "Динамо" очолив рейтинг молодих нападників Європи

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко став найдорожчим центральним форвардом віком до 21 року серед тих, хто виступає поза межами топ-5 європейських ліг. Також до цього рейтингу потрапили два футболіста "Шахтаря".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні дані дослідження CIES .

Гравці УПЛ у трійці лідерів

Рейтинг CIES охоплює найкращих молодих нападників світового футболу, які грають за межами провідних п'яти чемпіонатів Європи. Перше місце в рейтингу посів Матвій Пономаренко, якого в Міжнародному центрі спортивних досліджень оцінили в 26,8 млн євро.

Показово, що всю першу трійку списку сформували представники української Прем'єр-ліги:

Матвій Пономаренко ("Динамо") - 26,8 млн євро. Лука Мейрелліш ("Шахтар") - 25,3 млн євро. Кауан Еліас ("Шахтар") - 23,1 млн євро.

Так виглядає повний топ-10 молодих нападників від CIES

Стрімкий прогрес Пономаренка

Висока оцінка аналітиків стала наслідком яскравих виступів форварда на внутрішній та міжнародній арені. Пономаренко дебютував за першу команду "Динамо" наприкінці 2023-го року.

Загалом Матвій провів за основний склад 44 матчі, забив 21 гол і віддав одну результативну передачу. А за підсумками минулого сезону Пономаренко виборов звання найкращого бомбардира УПЛ.

Також 26 березня 2026-го року Матвій уперше одягнув футболку національної збірної України в матчі плей-оф відбору до ЧС-2026 проти Швеції. В тому ж матчі він відзначився і першим голом за збірну.

Що відомо про гравців "Шахтаря"

Лука Мейрелліш, який посів друге місце в рейтингу, став гравцем "гірників" влітку 2025-го року. Нападник уже провів за донецьку команду 31 матч - на його рахунку 12 голів і 2 результативні передачі.

Того ж року гравцем "Шахтаря" став і Кауан Еліас. Відтоді бразилець зіграв 49 матчів, забив 15 голів і зробив 8 результативних передач у футболці донеччан.