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Футбол 27 августа 2026 · 12:02

УПЛ на вершине: талант "Динамо" возглавил рейтинг молодых нападающих Европы

Кроме молодого центрфорварда киевлян в рейтинг попали два игрока "Шахтера"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
УПЛ на вершине: талант "Динамо" возглавил рейтинг молодых нападающих Европы
Матвей Пономаренко (Фото: ФК "Динамо")
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Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко стал самым дорогим центральным форвардом в возрасте до 21 года среди выступающих за пределами топ-5 европейских лиг. Также в этот рейтинг попали два футболиста "Шахтера".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные исследования CIES.

Игроки УПЛ в тройке лидеров

Рейтинг CIES охватывает лучших молодых нападающих мирового футбола, играющих за пределами ведущих пяти чемпионатов Европы. Первое место в рейтинге занял Матвей Пономаренко, которого в Международном центре спортивных исследований оценили в 26,8 млн. евро.

Примечательно, что всю первую тройку списка сформировали представители украинской Премьер-лиги:

  1. Матвей Пономаренко ("Динамо") – 26,8 млн евро.
  2. Лука Мейреллиш ("Шахтер") – 25,3 млн евро.
  3. Кауан Элиас ("Шахтер") – 23,1 млн евро.

УПЛ на вершине: талант &quot;Динамо&quot; возглавил рейтинг молодых нападающих Европы Так выглядит полный топ-10 молодых нападающих CIES

Стремительный прогресс Пономаренко

Высокая оценка аналитиков явилась следствием ярких выступлений форварда на внутренней и международной арене. Пономаренко дебютировал за первую команду "Динамо" в конце 2023 года.

В общей сложности Матвей провел за основной состав 44 матча, забил 21 гол и отдал одну результативную передачу. А по итогам прошлого сезона Пономаренко завоевал звание лучшего бомбардира УПЛ.

Также 26 марта 2026 года Матвей впервые надел футболку национальной сборной Украины в матче плей-офф отбора в ЧМ-2026 против Швеции. В том же матче он отличился и первым голом за сборную.

Что известно об игроках "Шахтера"

Лука Мейреллиш, занявший второе место в рейтинге, стал игроком "горняков" летом 2025-го года. Нападающий уже провел за донецкую команду 31 матч – на его счету 12 голов и 2 результативные передачи.

В том же году игроком "Шахтера" стал и Кауан Элиас. С тех пор бразилец сыграл 49 матчей, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач в футболке дончан.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" подписал обладателя "Серебряного мяча" чемпионата мира.

Теги: Динамо Шахтер Футбол
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