УПЛ на вершине: талант "Динамо" возглавил рейтинг молодых нападающих Европы

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко стал самым дорогим центральным форвардом в возрасте до 21 года среди выступающих за пределами топ-5 европейских лиг. Также в этот рейтинг попали два футболиста "Шахтера".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные исследования CIES.
Рейтинг CIES охватывает лучших молодых нападающих мирового футбола, играющих за пределами ведущих пяти чемпионатов Европы. Первое место в рейтинге занял Матвей Пономаренко, которого в Международном центре спортивных исследований оценили в 26,8 млн. евро.
Примечательно, что всю первую тройку списка сформировали представители украинской Премьер-лиги:
Так выглядит полный топ-10 молодых нападающих CIES
Высокая оценка аналитиков явилась следствием ярких выступлений форварда на внутренней и международной арене. Пономаренко дебютировал за первую команду "Динамо" в конце 2023 года.
В общей сложности Матвей провел за основной состав 44 матча, забил 21 гол и отдал одну результативную передачу. А по итогам прошлого сезона Пономаренко завоевал звание лучшего бомбардира УПЛ.
Также 26 марта 2026 года Матвей впервые надел футболку национальной сборной Украины в матче плей-офф отбора в ЧМ-2026 против Швеции. В том же матче он отличился и первым голом за сборную.
Лука Мейреллиш, занявший второе место в рейтинге, стал игроком "горняков" летом 2025-го года. Нападающий уже провел за донецкую команду 31 матч – на его счету 12 голов и 2 результативные передачи.
В том же году игроком "Шахтера" стал и Кауан Элиас. С тех пор бразилец сыграл 49 матчей, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач в футболке дончан.
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