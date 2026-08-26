Магучіх, Левченко та Геращенко зробили крок до ЧС-2027: як змінився світовий рейтинг

Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко посідають високі позиції в оновленому світовому рейтингу стрибунок у висоту, за яким визначатимуть учасниць Абсолютного чемпіонату світу-2027.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Суспільне Спорт.
До Ярослави Магучіх та Юлії Левченко у чільній десятці приєдналася Ірина Геращенко. Після срібної нагороди на етапі Діамантової ліги в Сілезії українка піднялася з 11-го на сьоме місце.
Магучіх наразі посідає другу позицію, набравши 1375 очок. Левченко розташувалася на третьому місці з 1334 балами, а Геращенко має 1255 очок. Востаннє одразу три українські стрибунки у висоту входили до топ-10 світового рейтингу у вересні 2025 року.
Світовий рейтинг має особливе значення напередодні Абсолютного чемпіонату світу-2027. Саме за його підсумками до турніру в Будапешті відберуться вісім найкращих спортсменок.
Ярослава Магучіх уже гарантувала собі участь у чемпіонаті світу як чинна олімпійська чемпіонка. Юлія Левченко та Ірина Геращенко також матимуть можливість оформити путівки на турнір завдяки своїм позиціям у рейтингу.
Уже в четвер, 27 серпня, Магучіх, Левченко та Геращенко змагатимуться на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Початок змагань зі стрибків у висоту запланований на 19:27 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на Суспільне Спорт.
Раніше президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха в авторській колонці для Sport RBC.UA підбила підсумки чемпіонату Європи у Бірмінгемі.