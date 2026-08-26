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Інше 26 серпня 2026 · 22:12

Магучіх, Левченко та Геращенко зробили крок до ЧС-2027: як змінився світовий рейтинг

Одразу три українські стрибунки у висоту входять до чільної десятки світового рейтингу напередодні Абсолютного чемпіонату світу-2027
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Магучіх, Левченко та Геращенко зробили крок до ЧС-2027: як змінився світовий рейтинг
Ярослава Магучіх (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)
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Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко посідають високі позиції в оновленому світовому рейтингу стрибунок у висоту, за яким визначатимуть учасниць Абсолютного чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Суспільне Спорт.

Три українки – у топ-10

До Ярослави Магучіх та Юлії Левченко у чільній десятці приєдналася Ірина Геращенко. Після срібної нагороди на етапі Діамантової ліги в Сілезії українка піднялася з 11-го на сьоме місце.

Магучіх наразі посідає другу позицію, набравши 1375 очок. Левченко розташувалася на третьому місці з 1334 балами, а Геращенко має 1255 очок. Востаннє одразу три українські стрибунки у висоту входили до топ-10 світового рейтингу у вересні 2025 року.

Хто потрапить на Абсолютний ЧС-2027

Світовий рейтинг має особливе значення напередодні Абсолютного чемпіонату світу-2027. Саме за його підсумками до турніру в Будапешті відберуться вісім найкращих спортсменок.

Ярослава Магучіх уже гарантувала собі участь у чемпіонаті світу як чинна олімпійська чемпіонка. Юлія Левченко та Ірина Геращенко також матимуть можливість оформити путівки на турнір завдяки своїм позиціям у рейтингу.

Топ-10 світового рейтингу стрибунок у висоту

  • Нікола Оліслагерс – 1378 очок
  • Ярослава Магучіх – 1375
  • Юлія Левченко – 1334
  • Елеанор Паттерсон – 1314
  • Ангеліна Топич – 1313
  • Марія Жодзік – 1312
  • Ірина Геращенко – 1255
  • Марія Вукович – 1251
  • Крістіна Гонзель – 1244
  • Ламара Дістін – 1244

Українки виступлять на Діамантовій лізі в Цюриху

Уже в четвер, 27 серпня, Магучіх, Левченко та Геращенко змагатимуться на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Початок змагань зі стрибків у висоту запланований на 19:27 за київським часом. Пряму трансляцію можна буде переглянути на Суспільне Спорт.

Раніше президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха в авторській колонці для Sport RBC.UA підбила підсумки чемпіонату Європи у Бірмінгемі.

Теги: Ірина Геращенко Легка атлетика Ярослава Магучіх
Головні матчі
Ліга чемпіонів 26 серпня 22:00
Ліон - : - Фенербахче
Ліга чемпіонів 26 серпня 22:00
АЕК - : - Левскі
Ла Ліга 26 серпня 22:00
Реал - : - Реал Сосьєдад
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