Шанс на реванш для ЛНЗ, дерби Донбасса и не только: результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

В четверг, 27 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины-2026/27. На этой стадии выступления в турнире начнут "Динамо", ЛНЗ, "Полесье" и "Шахтер".
О результатах жеребьевки сообщает Sport RBC.UA.
В третий раунд Кубка пробились 10 клубов УПЛ (еще четыре команды - "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и ЛНЗ - присоединились сейчас), 9 представителей Первой лиги, 4 клуба Второй лиги и 5 любительских клубов.
Таким образом, у каждой лиги есть свои представители на этом этапе розыгрыша. Полный список команд выглядит так:
Напомним, что в Кубке Украины противостояние будет длиться один матч - и будет проходить на поле команды по низшему дивизиону. В случае ничьей в основное время команды сразу переходят в серию пенальти.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:
Среди всех пар нужно отметить матчи, в которых сойдутся представители УПЛ - "Полесье" - "Кудровка" и "Колос" - "Карпаты". И отдельно стоит отметить встречу "Буковины" и ЛНЗ.
Эти команды играли между собой в прошлом сезоне на стадии 1/4 финала. И, несмотря на то, что тогда "Буковина" еще не представляла УПЛ - именно она вышла в полуфинал, сенсационно обыграв одного из лидеров "вышки".
Матчи стадии 1/16 финала запланированы на 8-10 сентября. Поединки 1/8 финала пройдут 27-29 октября.
Решающие стадии Кубка Украины состоятся уже в 2027 году. Четвертьфиналы пройдут со 2 по 4 марта, полуфиналы со 20 по 22 апреля. А финал пройдет 19 мая.
Ранее мы сообщали, что талант "Динамо" возглавил рейтинг молодых нападающих Европы.