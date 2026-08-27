Успішна втеча: гравець збірної України офіційно пішов з "Жирони"

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву ФК "Аякс" .

Деталі угоди та новий номер

За інформацією видання AS, трансфер українця обійшовся амстердамцям у 3,5 млн євро, а ще 1 млн євро передбачений у вигляді бонусів за успішні виступи. У новій команді Циганков виступатиме під 11-м номером.

Спортивний директор "Аякса" Йорді Кройфф підкреслив, що клуб розраховує на швидку адаптацію та миттєве підсилення від українця.

"Ми раді, що Віктор підписав з нами контракт. З його приходом ми додали досвідченого гравця, який одразу ж посилить склад. Він також знайомий зі стилем гри, який ми хочемо впровадити. Ми працюємо над тим, щоб він був доступний для вибору якомога швидше", - відзначив Кройфф.

Суть конфлікту

Влітку між українським півзахисником та клубом спалахнув конфлікт. Спочатку йшлося лише про чутки - але зрештою в матчі проти "Леганеса" Циганков відмовився вийти на поле.

Одразу з'явилась інформація, що таким чином український півзахисник спробував тиснути на керівництво та отримати трансфер до іншого клубу. Проте оточення гравця заявило, що причиною такого рішення гравця став гіпертонічний криз та ніч перед грою, яку він провів в лікарні.

Піщніше футболіст опублікував у соцмережах скриншоти приватних переписок із представниками клубу через заборону на спілкування з пресою, а також вимагав публічних вибачень від клубу за дискредитацію.

Досвід у клубах та збірній

Віктор Циганков є вихованцем київського "Динамо", за першу команду якого провів 236 офіційних матчів.

У січні 2023-го року футболіст перебрався до іспанської "Жирони", де за три з половиною сезони зіграв 119 поєдинків у всіх турнірах.

Також гравець є одним із лідерів національної збірної України, у футболці якої провів уже 67 матчів.