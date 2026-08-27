Скандал у Лізі чемпіонів: гравець "Фенербахче" спровокував масову бійку з "Ліоном"

Матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Ліоном" та "Фенербахче" завершився гучним скандалом. Французький півзахисник турецького клубу Маттео Гендузі спровокував масову бійку за участю гравців та тренерів обох команд.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на опубліковані відео конфлікту.

Провокації після фінального свистка та сутичка

За підсумками двох зустрічей "Фенербахче" здолав "Ліон" із загальним рахунком 3:2 та виборов путівку до основного етапу Ліги чемпіонатів. Колишній півзахисник "Марселя" Маттео Гендузі вирішив відсвяткувати успіх відвертим знущанням над трибунами суперника.

Zjdkjdksks j’avais pas vu cette vidéo ptdrrrrr pic.twitter.com/F7Qf5uTSHK — BeOM (@Be_OM13) August 26, 2026

Футболіст підбіг до фанатів французького клубу та почав робити непристойні жести, демонструючи середній палець та викрикуючи гасло принципового суперника ліонців: "Вперед, Марсель!". Після цього Гендузі зчепився з тренером та воротарем "Ліона", що швидко переросло в масштабну бійку за участю футболістів і персоналу обох клубів.

Lyon-Fenerbahçe maçı sonrasında TV’ye yansımayan koridordaki kavganın görüntüleri! pic.twitter.com/3H44ZTUOgU — Spor Bülteni (@sporbultenicom) August 26, 2026

Пояснення Гендузі: образи на адресу родини

Після поєдинку Маттео пояснив свою емоційну реакцію тривалим тиском і неприйнятною поведінкою уболівальників господарів.

"Якщо ще до початку матчу 60 000 людей ображають твою сім’ю, твою маму, твоїх дітей, а ніхто з арбітрів чи інших посадовців на стадіоні не втручається… Для мене це було повним невіглаством. А якщо до того ж ми ще й не можемо святкувати так, як хочемо, то це, на мою думку, повна несправедливість, справді сумна ситуація", - заявив Гендузі.