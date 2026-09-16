Усик снова на вершине: авторитетное издание обновило рейтинг лучших супертяжеловесов

Украинский боксер Александр Усик подтвердил свой высочайший статус в королевском дивизионе. Авторитетное британское издание представило новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира, в котором украинцу досталось первое место, тогда как его главные конкуренты существенно потеряли позиции.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на talkSPORT.
Несмотря на возраст и отсутствие пиковой формы, 39-летний Александр Усик продолжает уверенно возглавлять список лучших действующих супертяжеловесов планеты. При формировании топ-10 составители оценивали последние выступления и текущую форму спортсменов.
Сразу за украинцем в тройке сильнейших расположились Даниэль Дюбуа и Агит Кабайел. А вот главный сюрприз ждал британца Тайсона Фьюри - из-за нестабильных выступлений и длительных пауз он оказался лишь на шестой строчке.
Итоговый список сильнейших супертяжей по версии talkSPORT выглядит так:
Ранее мы сообщили, что Александр Усик вошел в список самых влиятельных персон мирового бокса.