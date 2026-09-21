Хорватский тренер отказал "Динамо": детали переговоров

Бывший наставник "Динамо" (Загреб) Ненад Бьелица мог оказаться в киевском "Динамо". Блогер Михаил Спиваковский утверждает, что со специалистом по этому поводу общался экс-футболист "Динамо" Огнен Вукоевич, а также действующий капитан команды Андрей Ярмоленко.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "ТаТоТаке".
По словам Михаила Спиваковского, 48-летний хорватский специалист действительно фигурировал среди претендентов на должность главного тренера "Динамо". Впрочем, контакт с тренером держал не президент клуба, а менеджеры низшего звена.
Согласно гипотезе блоггера, с Бьелицей сначала общался эксфутболист киевлян Огнен Вукоевич, а впоследствии за эту коммуникацию отвечал уже нынешний капитан и рекордсмен клуба по количеству голов в УПЛ – Андрей Ярмоленко.
"Если это правда, то это свидетельствует о том, что во-первых, Ярмоленко так или иначе уже выполняет, де-факто, функции спортивного директора. И это ведь не первая история, когда именно Ярмоленко связывается с игроком или тренером от имени клуба", - сказал Спиваковский.
Блогер отмечает, что Ярмоленко был контактным лицом от "Динамо" в истории с переходом Максима Брагару из "Черноморца", а также в переговорах с Сергеем Кравченко на должность главного тренера.
"У Бьелицы такой подход мог бы вызвать некоторые вопросы. То есть он не понимает, почему с ним связывается и разговаривает о работе действующий футболист клуба, который хочет его взять", – отметил Спиваковский.
Вторая гипотеза ведущего "ТаТоТаке" состоит в том, что Бьелица с 2024 года остается без работы. Тренер находится в легкой профессиональной депрессии, но и не готов возглавлять новую команду в сезоне.
"В любом случае, Ненада Бьелицы, как я понимаю, у "Динамо" не будет", – констатировал Спиваковский.
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