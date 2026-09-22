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Футбол 22 сентября 2026 · 09:55

"Импонирует подход Мальдеры": Левченко – о старте сборной Украины в Лиге наций

Экс-полузащитник национальной сборной поделился мыслями о ближайших матчах команды
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Импонирует подход Мальдеры": Левченко – о старте сборной Украины в Лиге наций
Евгений Левченко (фото: Instagram/elevchenko)
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Бывший футболист сборной Украины и нидерландских "Спарты", "Виллем II" и "Гронингена" Евгений Левченко в єксклюзивном комментарии Sport RBC.UA поделился мыслями относительно первых матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА. Уже 25 сентября команда Андреа Мальдеры сыграет против Венгрии, а 28 числа встретится с Грузией.

Новые эмоции помогут сборной Украины

Евгений Левченко считает, что для многих игроков национальной сборной Украины сейчас открывается окно возможностей, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны. Эксперт отметил и кадровую политику нового тренерского штаба, который вместе с молодыми футболистами вызвал в сборную игроков, которые не пользовались популярностью у Сергея Реброва.

"Хотелось бы, чтобы начали хорошо. У нас новый тренер, новый подход, новые эмоции. Надеюсь, что многие футболисты понимают, насколько это может быть крутой шанс для них зарекомендовать себя в самых лучших традициях. Мне кажется, всегда круто видеть, когда есть новый тренер, который дает возможность проявить себя как молодым футболистам, так и тем, которые были списаны бывшим коучем. Я считаю, это очень правильно", – сказал Евгений Левченко.

Человечный подход Мальдеры

Вместе с тем, Евгений Левченко с позитивной стороны отметил подход Андреа Мальдеры к делу и его отношение к футболистам. В этой связи, эксперт ожидает другого характера игры от сборной Украины по сравнению с выступлениями под руководством предыдущего тренеркого штаба.

"Венгрия, Грузия, Северная Ирландия – серьезные соперники. Но в плане опыта это отличные матчи. Если говорить глобально, то от этой сборной я ожидаю другой игры, чем была при предыдущем главном тренере. В целом, мне импонирует подход Мальдеры в плане того, как он общается, как он себя позиционирует. По всем параметрам мне кажется, что у этого тренера более равномерный, человечный подход, чем был при предыдущем тренере", – резюмировал Левченко.

Когда играет сборная Украины

В текущем игровом цикле команда проведет четыре матча. Сначала украинская команда сыграет две выездные игры, а затем два номинально домашних, которые припадут уже на начало октября. "Домашние" матчи сборная Украины проведет в Словакии.

Календарь сборной Украины в Лиге наций

  • 25.09.2026 Венгрия – Украина
  • 28.09.2026 Грузия – Украина
  • 02.10.2026 Украина – Северная Ирландия
  • 05.10.2026 Украина – Венгрия
Теги: Футбол Сборная Украины
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