Известный спортивный журналист Гливинский присоединился к рядам ВСУ

Известный украинский журналист и футбольный комментатор Александр Гливинский сообщил о новом этапе своей жизни. Он присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Гливинский рассказал о службе в ВСУ

51-летний Гливинский сообщил, что с августа 2026 года проходит военную службу. Сейчас он находится в составе 7-го отдельного разведывательного батальона под командованием Сергея "Браво".

"Я присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. С августа этого года начал службу в Украинской армии. Сейчас я прохожу службу в 7-м отдельном разведывательном батальоне под командованием Сергея "Браво". Спасибо командиру за доверие!", - написал Гливинский.

Журналист отметил, что считает службу в украинской армии честью и планирует максимально эффективно использовать свои профессиональные знания и навыки.

"Быть частью украинской армии и защищать основополагающие права и свободы украинцев - это честь и привилегия. Приложу все усилия и все свои профессиональные навыки и знания использую с максимальной эффективностью", - говорится в его сообщении.

Журналист вспомнил о предыдущем подразделении

Отдельно журналист поблагодарил 427-ю отдельную бригаду Сил беспилотных систем ВСУ "Рарог", где, по его словам, он познакомился со службой и осознал свою причастность к войску.

Именно в этом подразделении Гливинский принял присягу на верность украинскому народу.

"Высокий уровень организации бригады и братская атмосфера взаимной поддержки, которая царит в "Рароге", - пример для подражания. Спасибо командиру бригады, полковнику Сергею Мазорчуку за поддержку и шанс служить по призванию!", - отметил он.

"Мой путь впереди. Служу украинскому народу!", - добавил Гливинский.

Что известно о карьере Гливинского

Александр Гливинский в течение 14 лет работал пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу. Он занимал этот пост с 2010 по 2024 год.

В июле 2024 года Гливинский покинул пост после завершения многолетней работы в сборной. Осенью 2025 года его переизбрали президентом Ассоциации спортивных журналистов Украины (АСЖУ).