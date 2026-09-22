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Теніс 22 вересня 2026 · 08:16

Олійникова на тлі скандалу в збірній України яскраво стартувала на турнірі WTA 500 у Сінгапурі

Українка здолала американку та зіграє проти фіналістки Ролан Гаррос-2026
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олійникова на тлі скандалу в збірній України яскраво стартувала на турнірі WTA 500 у Сінгапурі
Олександра Олійникова (фото: Getty Images)
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П'ята ракетка України та 47-ма в світовому рейтингу Олександра Олійникова успішно розпочала свій шлях на хардових кортах престижного турніру в Сінгапурі. У стартовому матчі вона здобула перемогу над представницею США.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

WTA 500, Сінгапур. 1-ше коло

Олександра Олійникова (Україна) – Вівіан Вольфф (США) – 6:1, 7:6

Впевнений старт та непростий другий сет

У першому колі турніру Олійникова зустрілася з американкою Вівіан Вольфф (WTA 240). Поєдинок завершився перемогою українки у двох сетах.

Якщо перша партія пройшла під повним контролем нашої спортсменки, то у другому сеті американка нав'язала серйозну боротьбу, проте Олійникова довела свою перевагу на тай-брейку.

Нагадаємо, що нещодавно навколо тенісистки спалахнув скандал через її виключення зі складу збірної України перед фіналом Кубка Біллі Джин Кінг.

Хто наступна суперниця

У наступному колі змагань на Олександру чекає протистояння з представницею Польщі Маєю Хваліньською (WTA 25), яка у своєму стартовому матчі переграла словачку Ребекку Шрамкову (6:4, 6:2).

Раніше тенісистки вже перетиналися на кортах у 2024 році на ґрунтовому турнірі у Флоріанополісі, де сильнішою була польська спортсменка. Тепер українка матиме шанс на реванш на хардовому покритті в Сінгапурі.

Хваліньська підходить до очного матчу з українкою у статусі фіналістки Ролан Гаррос-2026.

Раніше збірна України оголосила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг без двох ключових тенісисток.

Теги: Теніс
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