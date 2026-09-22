Олейникова на фоне скандала в сборной Украины ярко стартовала на турнире WTA 500 в Сингапуре

Пятая ракетка Украины и 47-я в мировом рейтинге Александра Олейникова успешно начала свой путь на хардовых кортах престижного турнира в Сингапуре. В стартовом матче она одержала победу над представительницей США.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

WTA 500, Сингапур. 1-ый круг

Александра Олейникова (Украина) – Вивиан Вольфф (США) – 6:1, 7:6

Уверенный старт и непростой второй сет

В первом круге турнира Олейникова встретилась с американкой Вивиан Вольфф (WTA 240). Поединок завершился победой украинки в двух сетах.

Если первая партия прошла под полным контролем нашей спортсменки, то во втором сете американка навязала серьезную борьбу, однако Олейникова доказала свое преимущество на тай-брейке.

Напомним, что недавно вокруг теннисистки разразился скандал из-за ее исключения из состава сборной Украины перед финалом Кубка Билли Джин Кинг.

Кто следующая соперница

В следующем круге соревнований Александру ждет противостояние с представительницей Польши Маей Хвалиньской (WTA 25), которая в своем стартовом матче обыграла словачку Ребекку Шрамкову (6:4, 6:2).

Ранее теннисистки уже пересекались на кортах в 2024 году на грунтовом турнире во Флорианополисе, где сильнее была польская спортсменка. Теперь у украинки будет шанс на реванш на хардовом покрытии в Сингапуре.

Хвалиньская подходит к очному матчу с украинкой в статусе финалистки Ролан Гаррос-2026.