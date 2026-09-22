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Футбол 22 сентября 2026 · 17:54

Выбрал Москву: легенда "Шахтера" сыграет в пропагандистском матче в РФ

Автор победного гола "горняков" в Кубке УЕФА согласился на шоу в стране-агрессорке
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Выбрал Москву: легенда "Шахтера" сыграет в пропагандистском матче в РФ
Жадсон (Фото: ФК "Шахтер")
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Бывший хавбек донецкого "Шахтера" Жадсон согласился сыграть в выставочном матче в Москве. Бразилец примет участие в прощальной игре Вагнера Лава из ЦСКА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на анонс матча от российского клуба.

Детали пропагандистского шоу

Поединок запланирован на 26 сентября в Москве. Жадсон будет выступать за "команду друзей" экснападника ЦСКА Вагнера Лава. Среди участников шоу также заявлены экс-капитан сборной России Гильерме и экс-игрок сборной Бразилии Ренато Аугусто.

Выбрал Москву: легенда &quot;Шахтера&quot; сыграет в пропагандистском матче в РФ Официальный анонс от россиян

ФИФА и УЕФА еще в 2022 году отстранили клубы и сборные РФ от официальных турниров из-за войны против Украины. Подобные выставочные мероприятия страна-агрессор традиционно использует для информационной легитимизации.

Карьера Жадсона и слава в Украине

Жадсон выступал за "горняков" в 2005-2012 годах и навсегда вписал свое имя в историю клуба. Именно бразильский полузащитник забил победный гол в ворота "Вердера" в финале Кубка УЕФА-2009.

Также он является пятикратным чемпионом Украины, двукратным победителем Кубка Украины и обладателем двух Суперкубков.

За сборную Бразилии он сыграл восемь матчей, в которых забил один гол. Жадсон также стал победителем Кубка конфедераций-2013.

Ранее мы сообщали, что легенда "Шахтера" оказался за решеткой в Бразилии.

Теги: Футбол Шахтер Российская Федерация
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