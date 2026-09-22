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Баскетбол 22 сентября 2026 · 14:38

Лидер "Черкасских Мавп" продолжит карьеру в Латвии

Защитник Лев Кошеватский получил необычный номер и готовится к старту сезона.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Лидер "Черкасских Мавп" продолжит карьеру в Латвии
Лев Кошеватский в матче за сборную Украины (фото: ФБУ)
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Украинский защитник Лев Кошеватский определился с новым этапом в своей спортивной карьере. 23-летний баскетболист официально вошел в заявку команды "Латвийский Университет", которая будет выступать в Латвийско-эстонской лиге и национальном чемпионате Латвии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Второй легионерский опыт

В своем новом коллективе украинский защитник выступит под 66-м номером. Для Кошеватского это будет уже второй легионерский опыт в карьере – раньше, в 2022 году он играл в Италии.

На внутренней арене в украинской Суперлиге игрок защищал цвета "Будивельника", "Киев-Баскета" и "Черкасских Мавп". В частности, в составе черкасского клуба в прошлом сезоне он демонстрировал очень солидную статистику, набирая в среднем 16.6 очка, 5.0 подбора и 6.7 передачи в 26 проведенных матчах.

Лидер &quot;Черкасских Мавп&quot; продолжит карьеру в Латвии

Летние выступления за сборную

Этим летом Кошеватский успешно представлял Украину в составе сборной по баскетболу 3х3 U-23 в Лиге наций, а уже в августе принимал участие в тренировочном сборе национальной команды Украины в Риге.

Свой дебютный поединок в новом сезоне Латвийско-эстонской лиги "Латвийский Университет" проведет 23 августа против "ВЕФ Рига".

Ранее мы сообщили, что защитник баскетбольной сборной Украины определился с новым клубом в Италии.

Теги: Баскетбол
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