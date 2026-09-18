Остался в Италии: защитник сборной Украины определился с новым клубом

Защитник сборной Украины Илья Тиртышник подписал контракт с итальянским клубом "Эсперия Олимпия" с Кальяри. Украинский баскетболист продолжит выступления в Италии, где ранее уже зарекомендовал себя как один из главных бомбардиров лиги.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Прессслужба "Эсперии Олимпии" презентовала Тиртышника как одного из самых опасных и результативных атакующих игроков всего дивизиона.
Статистика защитника в предыдущих итальянских командах говорит сама за себя – в сезоне-2023/24 он стал лучшим снайпером лиги с показателем 22,3 очка за игру. Тогда он защищал цвета "Виолы Реджо-Калибрии".
А в сезоне-2024/25 он помог вывести "Баскет Академии Катандзаро" в плей-офф. В тот сезон Илья набирал в среднем 19,4 очка и 21,2 балла эффективности за матч.
В сезоне-2026/27 "Эсперия Олимпия" сразится в Серии B Interregionale (четвертый по силе дивизион Италии). Клуб будет выступать в Конференции Север/Запад региона Сардиния.
Дебютный поединок для украинского защитника в новом составе состоится 26–27 сентября. В рамках 1-го тура чемпионата команда из Кальяри сыграет на выезде против "Новипиу Монферрато".
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