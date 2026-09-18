Остался в Италии: защитник сборной Украины определился с новым клубом

Защитник сборной Украины Илья Тиртышник подписал контракт с итальянским клубом "Эсперия Олимпия" с Кальяри. Украинский баскетболист продолжит выступления в Италии, где ранее уже зарекомендовал себя как один из главных бомбардиров лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины .

Впечатляющая результативность украинца в Италии

Прессслужба "Эсперии Олимпии" презентовала Тиртышника как одного из самых опасных и результативных атакующих игроков всего дивизиона.

Статистика защитника в предыдущих итальянских командах говорит сама за себя – в сезоне-2023/24 он стал лучшим снайпером лиги с показателем 22,3 очка за игру. Тогда он защищал цвета "Виолы Реджо-Калибрии".

А в сезоне-2024/25 он помог вывести "Баскет Академии Катандзаро" в плей-офф. В тот сезон Илья набирал в среднем 19,4 очка и 21,2 балла эффективности за матч.

Детали нового сезона и дата дебюта

В сезоне-2026/27 "Эсперия Олимпия" сразится в Серии B Interregionale (четвертый по силе дивизион Италии). Клуб будет выступать в Конференции Север/Запад региона Сардиния.

Дебютный поединок для украинского защитника в новом составе состоится 26–27 сентября. В рамках 1-го тура чемпионата команда из Кальяри сыграет на выезде против "Новипиу Монферрато".