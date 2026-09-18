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Баскетбол 18 вересня 2026 · 14:55

Залишився в Італії: захисник збірної України визначився з новим клубом

Результативний українець готовий до нового виклику на Сардінії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Залишився в Італії: захисник збірної України визначився з новим клубом
Ілля Тиртишник (Фото: ФБУ)
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Захисник збірної України Ілля Тиртишник підписав контракт із італійським клубом "Есперія Олімпія" з Кальярі. Український баскетболіст продовжить свої виступи в Італії, де раніше вже зарекомендував себе як один із головних бомбардирів ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Вражаюча результативність українця в Італії

Пресслужба "Есперії Олімпії" презентувала Тиртишника як одного з найнебезпечніших та найрезультативніших атакуючих гравців усього дивізіону.

Статистика захисника в попередніх італійських командах говорить сама за себе - в сезоні-2023/24 він став найкращим снайпером ліги з показником 22,3 очка за гру. Тоді він захищав кольори "Віоли Реджо-Калібрії".

А в сезоні-2024/25 він допоміг вивести "Баскет Академі Катанцаро" в плей-оф. Того сезону Ілля набирав в середньому 19,4 очка та 21,2 бала ефективності за матч.

Деталі нового сезону та дата дебюту

У сезоні-2026/27 "Есперія Олімпія" змагатиметься у Серії B Interregionale (четвертий за силою дивізіон Італії). Клуб виступатиме в Конференції Північ/Захід регіону Сардинія.

Дебютний поєдинок для українського захисника в новому складі відбудеться вже 26–27 вересня. У рамках 1-го туру чемпіонату команда з Кальярі зіграє на виїзді проти "Новіпіу Монферрато".

Раніше ми повідомляли, що українська баскетболістка знайшла нову команду в США після гучного скандалу з росіянкою.

Теги: Баскетбол Спортсмени Збірна України
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