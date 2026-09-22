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Баскетбол 22 вересня 2026 · 14:38

Лідер "Черкаських Мавп" продовжить кар'єру у Латвії

Захисник Лев Кошеватський отримав незвичний номер та вже готується до старту сезону
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лідер "Черкаських Мавп" продовжить кар'єру у Латвії
Лев Кошеватський у матчі за збірну України (фото: ФБУ)
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Український захисник Лєв Кошеватський визначився з новим етапом у своїй спортивній кар'єрі. 23-річний баскетболіст офіційно увійшов до заявки команди "Латвійський Університет", яка виступатиме у Латвійсько-естонській лізі та національному чемпіонаті Латвії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Другий легіонерський досвід

У своєму новому колективі український захисник виступатиме під 66-м номером. Для Кошеватського це буде вже другий легіонерський досвід у кар'єрі – раніше, у 2022 році, він грав в Італії.

На внутрішній арені в українській Суперлізі гравець захищав кольори "Будівельника", "Київ-Баскета" та "Черкаських Мавп". Зокрема, у складі черкаського клубу в минулому сезоні він демонстрував дуже солідну статистику, набираючи в середньому 16.6 очка, 5.0 підбирання та 6.7 передачі у 26 проведених матчах.

Лідер &quot;Черкаських Мавп&quot; продовжить кар'єру у Латвії

Літні виступи за збірну

Цього літа Кошеватський успішно представляв Україну у складі збірної з баскетболу 3х3 U-23 у Лізі націй, а вже у серпні брав участь у тренувальних зборах національної команди України у Ризі.

Свій дебютний поєдинок у новому сезоні Латвійсько-естонської ліги "Латвійський Університет" проведе 23 серпня – проти "ВЕФ Рига".

Раніше ми повідомили, що захисник баскетбольної збірної України визначився з новим клубом у Італії.

Теги: Баскетбол
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