Зрада скасовується: Жадсон спростував участь у матчі в Москві

Бразильський півзахсиник Жадсон спростував свою участь в виставковому матчі в Москві. Легенда "Шахтаря" зазначив, що надто поважає Україну та "гірників".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар Жадсона проєкту "Retrofootball.Ukraine" в Instagram.

Відповідь Жадсона

Представники проєкту повідомили, що бразильський футболіст особисто запевнив, що його візит до Росії неможливий.

"Він надто поважає Україну і "Шахтар" та розуміє делікатність ситуацію. Попри дружні відносини з Вагнером, на запрошення Жадсон відмовив", - йдеться в дописі.

Допис на сторінці Retrofootball.Ukraine

Цей коментар ілюстрували світлиною Жадсона з третім президентом України Віктором Ющенком. Сам бразильський хавбек зробив репост цього допису у свою сторіс.

Красномовна реакція Жадсона (Скріншот - magicjadson, Instagram)

Пропагандистський матч в столиці РФ

Йдеться про запрошення Жадсона взяти участь у так званому прощального матчу нападника Вагнера Лава. Компанію Жадсону мали скласти колишній голкіпер московського "Локомотива" та збірної Росії Марінато Гільєрме й ексгравець збірної Бразилії Ренато Аугусто.

Втім, як бачимо, принаймні Жадсон до цієї кампанії потрапив попри його волю.