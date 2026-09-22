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Футбол 22 сентября 2026 · 18:20

Измена отменяется: Жадсон опроверг участие в матче в Москве

Бразильский полузащитник заверил, что его визит в Россию невозможен
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Измена отменяется: Жадсон опроверг участие в матче в Москве
Жадсон отказался от поездки в РФ (Фото: magicjadson, Instagram)
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Бразильский полузащитник Жадсон опроверг свое участие в выставочном матче в Москве. Легенда "Шахтера" отметил, что слишком уважает Украину и "горняков".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Жадсона проекту "Retrofootball.Ukraine" в Instagram.

Ответ Жадсона

Представители проекта сообщили, что бразильский футболист лично заверил, что его визит в Россию невозможен.

"Он слишком уважает Украину и "Шахтер" и понимает деликатность ситуации. Несмотря на дружеские отношения с Вагнером, по приглашению Жадсон отказал", - говорится в сообщении.

Измена отменяется: Жадсон опроверг участие в матче в Москве Сообщение на странице Retrofootball.Ukraine

Этот комментарий иллюстрировали фотографией Жадсона с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Сам бразильский хавбек сделал репост этого сообщения в свою сторону.

Измена отменяется: Жадсон опроверг участие в матче в МосквеКрасноречивая реакция Жадсона (Скриншот - magicjadson, Instagram)

Пропагандистский матч в столице РФ

Речь идет о приглашении Жадсона принять участие в так называемом прощальном матче нападающего Вагнера Лава. Компанию Жадсону должны были составить бывший голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме и эксигровец сборной Бразилии Ренато Аугусто.

Впрочем, как видим, по крайней мере Жадсон в эту кампанию попал, несмотря на его волю.

Ранее мы сообщали, что легенда "Шахтера" оказалась за решеткой в Бразилии.

Теги: Футбол Шахтер
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