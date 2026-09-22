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Теніс 22 вересня 2026 · 18:44

Є перший півфіналіст: Чехія розбила Велику Британію в Кубку Біллі Джин Кінг

Чеські тенісистки здобули дві перемоги завдяки перевазі в класі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Є перший півфіналіст: Чехія розбила Велику Британію в Кубку Біллі Джин Кінг
Збірна Чехії на класі перемогла Британію (Фото: billiejeankingcup.com)
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Жіноча збірна Чехії стала першим півфіналістом фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг у Шеньчжені. У чвертьфінальному протистоянні чешки здобули дві сухі перемоги в одиночних матчах над командою Великої Британії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний протокол Кубка Біллі Джин Кінг.

Перебіг чвертьфінального протистояння

Чвертьфінал проходив на хардових кортах у залі в Шеньчжені. Протистояння тривало два матчі - і попри спротив з боку британок, перемогу святкували саме гравчині збірної Чехії.

В першій грі Марі Боузкова (№26 WTA) у трисетовій драмі, що тривала три години, переграла Сонай Картал (№127 WTA) - 7:6(2), 4:6, 6:4. Британка, яка не грала з березня, вела з брейком у вирішальній партії, але Боузкова дотиснула суперницю.

Другий матч тривав 1 годину 41 хвилину. В ньому чемпіонка Вімблдона Лінда Носкова (№6 WTA) впевнено здолала Кеті Бултер (№54 WTA) - 6:2, 7:6(3).

Завдяки двом перемогам в одиночках необхідність у парному поєдинку відпала.

Потенційні суперниці у півфіналі

У боротьбі за фінал збірна Чехії зіграє з переможцем протистояння Казахстан - Іспанія. Матчі цього протистояння заплановані на середу, 23 вересня.

Чехія продовжує спробу виграти Кубок Біллі Джин Кінг вперше з 2018-го року. При цьому загалом в активі чеської збірної - 11 перемог в цьому турнірі.

Раніше ми повідомляли, що зіркові збірні отримали суперників у битві за перемогу в Кубку Девіса.

Теги: Теніс
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