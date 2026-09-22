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Другое 22 сентября 2026 · 20:37

Звезду сборной Украины по биатлону якобы исключили из состава: что сказали в федерации

В ФБУ подчеркнули, что двери в сборную для Валерии Дмитренко остаются открытыми
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Звезду сборной Украины по биатлону якобы исключили из состава: что сказали в федерации
Валерия Дмитренко остается в составе сборной (Фото: dmitrik_valeriia, Instagram)
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Федерация биатлона Украины официально опровергла слухи об исключении биатлонистки Валерии Дмитренко из состава национальной команды. Спортсменка пропустила сборы из-за травмы колена, но сохраняет возможность продолжить подготовку с командой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление ФБУ.

Реакция ФБУ и сущность "конфликта"

Ранее в соцсетях появилась информация об изъятии Дмитренко из состава команды Б, что вызвало раздражение самой биатлонистки, заявившей о "вычеркивании". Впрочем, в федерации назвали эти данные ложными.

"Валерия действительно пропустила несколько тренировочных сборов из-за состояния здоровья. В то же время спортсменка может продолжить тренироваться вместе с командой, если ее состояние позволит это делать", - отметили в Федерации биатлона.

Травма и календарь подготовки

Проблемы со здоровьем возникли из-за серьезного повреждения – у спортсменки разрыв мениска, и ей нужна соответствующая медицинская операция. Из-за этой травмы Дмитренко не выступит на чемпионате Украины в Сянках.

Дальнейшие решения по тренировкам будут зависеть от ее реабилитации и функциональной готовности. Следует отметить, что Кубок мира-2026/27 начнется 26 ноября в финском Контиолахте.

Ранее мы сообщали, что известный спортивный журналист Александр Гливинский присоединился к рядам ВСУ.

Теги: Биатлон Сборная Украины
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