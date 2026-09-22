"Карпати" поїдуть до Києва: в УПЛ визначились із датами та часом матчів 8 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила точні дати та час проведення матчів 8-го туру чемпіонату. Перший матч туру 9 жовтня розіграють "Верес" та "Шахтар".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

З ким гратимуть лідери

Тур розпочнеться у п’ятницю, 9 жовтня, поєдинком "Вереса" та "Шахтаря". Команди вийдуть на поле о 15:30.

У суботу, 10 жовтня, відбудуться три матчі. О 13:00 "Чорноморець" прийматиме "Харків", паралельно "Колос" зіграє з "Епіцентром", а о 15:30 "Оболонь" зустрінеться з "Кривбасом".

Проте ключовий матч туру буде зіграно в неділю, 11 жовтня - о 15:30 між собою зіграють "Динамо" та "Карпати". Також в неділю відбудуться матчі ЛНЗ - "Кудрівка" та "Буковина" - "Полісся".

Завершиться тур у понеділок, 12 жовтня, матчем "Лівий Берег" - "Зоря". Гра розпочнеться о 13:00.

Повний розклад 8-го туру УПЛ

9 жовтня, п’ятниця

"Верес" - "Шахтар" - 15:30

10 жовтня, субота

"Чорноморець" - "Харків" - 13:00

"Колос" - "Епіцентр" - 13:00

"Оболонь" - "Кривбас" - 15:30

11 жовтня, неділя

ЛНЗ - "Кудрівка" - 13:00

"Динамо" - "Карпати" - 15:30

"Буковина" - "Полісся" - 18:00

12 жовтня, понеділок

"Лівий Берег" - "Зоря" - 13:00