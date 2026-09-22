"Карпати" поїдуть до Києва: в УПЛ визначились із датами та часом матчів 8 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила точні дати та час проведення матчів 8-го туру чемпіонату. Перший матч туру 9 жовтня розіграють "Верес" та "Шахтар".
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Тур розпочнеться у п’ятницю, 9 жовтня, поєдинком "Вереса" та "Шахтаря". Команди вийдуть на поле о 15:30.
У суботу, 10 жовтня, відбудуться три матчі. О 13:00 "Чорноморець" прийматиме "Харків", паралельно "Колос" зіграє з "Епіцентром", а о 15:30 "Оболонь" зустрінеться з "Кривбасом".
Проте ключовий матч туру буде зіграно в неділю, 11 жовтня - о 15:30 між собою зіграють "Динамо" та "Карпати". Також в неділю відбудуться матчі ЛНЗ - "Кудрівка" та "Буковина" - "Полісся".
Завершиться тур у понеділок, 12 жовтня, матчем "Лівий Берег" - "Зоря". Гра розпочнеться о 13:00.
9 жовтня, п’ятниця
10 жовтня, субота
11 жовтня, неділя
12 жовтня, понеділок
"Лівий Берег" - "Зоря" - 13:00
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