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Футбол 22 сентября 2026 · 19:26

"Карпаты" поедут в Киев: в УПЛ определились с датами и временем матчей 8 тура

Тур после долгой паузы на матчи сборных продлится четыре дня
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Карпаты" поедут в Киев: в УПЛ определились с датами и временем матчей 8 тура
"Динамо" и "Карпаты" будут бороться за место в топ-3 УПЛ (Фото: ФК "Динамо")
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Украинская премьер-лига определила точные даты и время проведения матчей 8-го тура чемпионата. Первый матч тура 9 октября разыграют "Верес" и "Шахтер".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

С кем будут играть лидеры

Тур начнется в пятницу, 9 октября, поединком "Вереса" и "Шахтера". Команды выйдут на поле в 15.30.

В субботу, 10 октября, состоятся три матча. В 13:00 "Черноморец" будет принимать "Харьков", параллельно "Колос" сыграет с "Эпицентром", а в 15:30 "Оболонь" встретится с "Кривбассом".

Однако ключевой матч тура будет сыгран в воскресенье, 11 октября – в 15:30 между собой сыграют "Динамо" и "Карпаты". Также в воскресенье состоятся матчи ЛНЗ - "Кудровка" и "Буковина" - "Полесье".

Завершится тур в понедельник, 12 октября, матчем "Левый Берег" – "Заря". Игра начнется в 13.00.

Полное расписание 8-го тура УПЛ

9 октября, пятница

  • "Верес" - "Шахтер" - 15:30

10 октября, суббота

  • "Черноморец" – "Харьков" – 13:00
  • "Колос" - "Эпицентр" - 13:00
  • "Оболонь" – "Кривбасс" – 15:30

11 октября, воскресенье

  • ЛНЗ - "Кудровка" - 13:00
  • "Динамо" – "Карпаты" – 15:30
  • "Буковина" - "Полесье" - 18:00

12 октября, понедельник

"Левый Берег" - "Заря" - 13:00

Ранее Sport RBC.UA подготовил символическую сборную 7 тура УПЛ по версии спортивной редакции.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Шахтер Карпаты Полесье ЛНЗ Заря
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