"Реал" втратив одного з ключових гравців: футболіст отримав серйозну травму

Півзахисник мадридського "Реалу" Федеріко Вальверде отримав серйозну травму лівої щиколотки під час мадридського дербі з "Атлетіко". Ушкодження виявилося настільки серйозним, що футболіст пропустить ігровий цикл національної збірної Уругваю.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на L'Équipe .

Що сталося із Вальверде?

Уругваєць постраждав після жорсткого підкату півзахисника "Атлетіко" Лі Кан Іна незадовго до перерви. Попри ушкодження, Вальверде зміг продовжити матч і відіграв його до фінального свистка.

Утім, "Реал" зазнав поразки із рахунком 1:2. У складі переможців відзначилися Алехандро Грімальдо з пенальті, а також Джонатан Девід. У "Реала" єдиний м'яч в активі Антоніо Рюдігера.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Реал" (відео: Megogo)

"Реал" підтвердив серйозну травму

Після зустрічі мадридський клуб повідомив, що у Вальверде діагностували "серйозну травму лівої щиколотки". Футболіст мав пройти додаткові обстеження для визначення характеру ушкодження та термінів відновлення.

Згодом "Реал" підтвердив, що уругвайський хавбек отримав розтягнення третього ступеня лівого гомілкостопа. При цьому мадридський клуб поки не називає конкретний термін відсутності свого капітана.

За інформацією L'Équipe, іспанські джерела розглядають оптимістичний сценарій, за якого Вальверде може повернутися приблизно за три тижні. Водночас видання зазначає, що подібні ушкодження зазвичай вимагають понад шість тижнів відновлення.

Лі Кан Ін міг отримати червону картку

Фол на Вальверде став одним із найбільш обговорюваних епізодів дербі. За даними L'Équipe, Комітет технічних арбітрів Іспанії вважає, що Лі Кан Ін за цей епізод мав бути вилучений з поля.

Вальверде через травму не допоможе збірній Уругваю під час найближчого міжнародного вікна. Команда проведе два товариські матчі: 24 вересня зі збірною Японії, а 28-го числа – зі збірною Південної Кореї.