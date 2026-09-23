rbc.ua
UA | RU
Середа, 23 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Реал" втратив одного з ключових гравців: футболіст отримав серйозну травму
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 23 вересня 2026 · 08:15

"Реал" втратив одного з ключових гравців: футболіст отримав серйозну травму

Півзахисник "Реала" отримав серйозне ушкодження гомілкостопа у мадридському дербі і не допоможе своїй збірній
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Реал" втратив одного з ключових гравців: футболіст отримав серйозну травму
Федеріко Вальверде (фото: ФК Реал Мадрид)
Add as a preferred source on Google

Півзахисник мадридського "Реалу" Федеріко Вальверде отримав серйозну травму лівої щиколотки під час мадридського дербі з "Атлетіко". Ушкодження виявилося настільки серйозним, що футболіст пропустить ігровий цикл національної збірної Уругваю.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на L'Équipe.

Що сталося із Вальверде?

Уругваєць постраждав після жорсткого підкату півзахисника "Атлетіко" Лі Кан Іна незадовго до перерви. Попри ушкодження, Вальверде зміг продовжити матч і відіграв його до фінального свистка.

Утім, "Реал" зазнав поразки із рахунком 1:2. У складі переможців відзначилися Алехандро Грімальдо з пенальті, а також Джонатан Девід. У "Реала" єдиний м'яч в активі Антоніо Рюдігера.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Реал" (відео: Megogo)

"Реал" підтвердив серйозну травму

Після зустрічі мадридський клуб повідомив, що у Вальверде діагностували "серйозну травму лівої щиколотки". Футболіст мав пройти додаткові обстеження для визначення характеру ушкодження та термінів відновлення.

Згодом "Реал" підтвердив, що уругвайський хавбек отримав розтягнення третього ступеня лівого гомілкостопа. При цьому мадридський клуб поки не називає конкретний термін відсутності свого капітана.

За інформацією L'Équipe, іспанські джерела розглядають оптимістичний сценарій, за якого Вальверде може повернутися приблизно за три тижні. Водночас видання зазначає, що подібні ушкодження зазвичай вимагають понад шість тижнів відновлення.

Лі Кан Ін міг отримати червону картку

Фол на Вальверде став одним із найбільш обговорюваних епізодів дербі. За даними L'Équipe, Комітет технічних арбітрів Іспанії вважає, що Лі Кан Ін за цей епізод мав бути вилучений з поля.

Вальверде через травму не допоможе збірній Уругваю під час найближчого міжнародного вікна. Команда проведе два товариські матчі: 24 вересня зі збірною Японії, а 28-го числа – зі збірною Південної Кореї.

Читайте також про перфоманс Жозе Моурінью на післяматчевій пресконфереції: тренер звинуватив арбітрів в недоброчесності.

Теги: Реал Футбол
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Леонід Буряк: "Я жив у щасливий футбольний час" Леонід Буряк: "Я жив у щасливий футбольний час" Фортеця на 700 місць: дебютант баскетбольної Суперліги обрав домашню арену Фортеця на 700 місць: дебютант баскетбольної Суперліги обрав домашню арену Зіркове підсилення академії: Кобін офіційно почав роботу в "Русі" Зіркове підсилення академії: Кобін офіційно почав роботу в "Русі"
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер