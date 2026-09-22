rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 22 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Зіркове підсилення академії: Кобін офіційно почав роботу в "Русі"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 22 вересня 2026 · 22:03

Зіркове підсилення академії: Кобін офіційно почав роботу в "Русі"

Екстренер "Інгульця" очолив юнацьку команду "чорно-жовтих"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зіркове підсилення академії: Кобін офіційно почав роботу в "Русі"
Василь Кобін очолив юнацьку команду "Руха" (Фото: ФК "Рух")
Add as a preferred source on Google

Львівський "Рух" офіційно оголосив про призначення Василя Кобіна головним тренером юнацької команди U-17. Фахівець вже взявся за роботу з випускним класом академії клубу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну Instagram-сторінку ФК "Рух".

Деталі призначення та тренерський штаб

Василь Кобін отримав нову роботу через два тижня після звільнення з посади головного тренера "Інгульця".

Допомагатимуть Василю Кобіну в роботі з U-17 асистенти Сергій Хижий та Дмитро Хомченовський.

Ігрова та тренерська кар'єра Кобіна

Перед роботою в "Інгульці" Кобін працював головним тренером "Миная" та спортивним директором харківського "Металіста".

В якості гравця він також встиг пограти за "Минай" та "Металіст". Також Кобін виступав за "Закарпаття", "Карпати", "Шахтар", "Шахтар" Солігорськ, "Верес" і "Тобол".

Також в активі Кобіна 11 матчів за національну збірну України.

Раніше ми повідомляли, що до роботи повернувся ще один відомий фахівець - Юрій Вірт очолив аутсайдера Першої ліги.

Теги: Футбол
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Карпати" поїдуть до Києва: в УПЛ визначились із датами та часом матчів 8 туру "Карпати" поїдуть до Києва: в УПЛ визначились із датами та часом матчів 8 туру Чому Ярмолюк грав в АПЛ, але не приїхав у збірну України: стала відома причина Чому Ярмолюк грав в АПЛ, але не приїхав у збірну України: стала відома причина Зірку збірної України з біатлону нібито виключили зі складу: що сказали в федерації Зірку збірної України з біатлону нібито виключили зі складу: що сказали в федерації
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер