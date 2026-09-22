Зіркове підсилення академії: Кобін офіційно почав роботу в "Русі"

Львівський "Рух" офіційно оголосив про призначення Василя Кобіна головним тренером юнацької команди U-17. Фахівець вже взявся за роботу з випускним класом академії клубу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну Instagram-сторінку ФК "Рух".
Василь Кобін отримав нову роботу через два тижня після звільнення з посади головного тренера "Інгульця".
Допомагатимуть Василю Кобіну в роботі з U-17 асистенти Сергій Хижий та Дмитро Хомченовський.
Перед роботою в "Інгульці" Кобін працював головним тренером "Миная" та спортивним директором харківського "Металіста".
В якості гравця він також встиг пограти за "Минай" та "Металіст". Також Кобін виступав за "Закарпаття", "Карпати", "Шахтар", "Шахтар" Солігорськ, "Верес" і "Тобол".
Також в активі Кобіна 11 матчів за національну збірну України.
Раніше ми повідомляли, що до роботи повернувся ще один відомий фахівець - Юрій Вірт очолив аутсайдера Першої ліги.