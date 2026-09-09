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Футбол 09 вересня 2026 · 14:45

Вірт повернувся до роботи: відомий тренер очолив аутсайдера Першої ліги

"Пробій" отримав нового наставника після серії нищівних поразок
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вірт повернувся до роботи: відомий тренер очолив аутсайдера Першої ліги
Юрій Вірт (фото: ФК "Нива" Тернопіль)
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Футбольний клуб "Пробій" з Городенки оголосив про призначення Юрія Вірта на посаду головного тренера. 52-річний український фахівець покликаний вивести команду з глибокої кризи на старті сезону.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посилання на прес-службу футбольного клубу.

Деталі призначення

Біля керма команди з Івано-Франківщини Вірт замінив Володимира Ковалюка, який подав у відставку після трьох поспіль нищівних поразок у чемпіонаті (зокрема, від "Агробізнесу" з рахунком 0:6). За наявною інформацією, угода з новим наставником розрахована до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на один рік.

Разом із головним тренером до клубу прийшов його асистент Микола Лапко. При цьому в тренерському штабі зберегли свої посади фахівці, які працювали за попередника – тренер воротарів Микола Плетеницький та тренер з фізичної підготовки Ярослав Конкольняк.

Вірт повернувся до роботи: відомий тренер очолив аутсайдера Першої ліги

Тренерська кар'єра Вірта

Для Вірта це повернення до роботи після понад піврічної паузи. Останнім його клубом була тернопільська "Нива", яку він залишив у грудні 2025 року. Раніше колишній воротар збірної України та донецького "Шахтаря" також очолював рівненський "Верес", львівський "Рух" і "Звягель".

Ситуація у новому клубі фахівця є критичною. За підсумками шести стартових турів Першої ліги "Пробій" набрав лише 2 очки і наразі посідає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці.

Раніше визначились перші учасники 1/8 фіналу Кубка України.

Теги: Футбол
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