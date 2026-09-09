Вірт повернувся до роботи: відомий тренер очолив аутсайдера Першої ліги

Футбольний клуб "Пробій" з Городенки оголосив про призначення Юрія Вірта на посаду головного тренера. 52-річний український фахівець покликаний вивести команду з глибокої кризи на старті сезону.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посилання на прес-службу футбольного клубу .

Деталі призначення

Біля керма команди з Івано-Франківщини Вірт замінив Володимира Ковалюка, який подав у відставку після трьох поспіль нищівних поразок у чемпіонаті (зокрема, від "Агробізнесу" з рахунком 0:6). За наявною інформацією, угода з новим наставником розрахована до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на один рік.

Разом із головним тренером до клубу прийшов його асистент Микола Лапко. При цьому в тренерському штабі зберегли свої посади фахівці, які працювали за попередника – тренер воротарів Микола Плетеницький та тренер з фізичної підготовки Ярослав Конкольняк.

Тренерська кар'єра Вірта

Для Вірта це повернення до роботи після понад піврічної паузи. Останнім його клубом була тернопільська "Нива", яку він залишив у грудні 2025 року. Раніше колишній воротар збірної України та донецького "Шахтаря" також очолював рівненський "Верес", львівський "Рух" і "Звягель".

Ситуація у новому клубі фахівця є критичною. За підсумками шести стартових турів Першої ліги "Пробій" набрав лише 2 очки і наразі посідає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці.