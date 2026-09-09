Вирт вернулся к работе: известный тренер возглавил аутсайдера Первой лиги

Футбольный клуб "Пробий" из Городенки объявил о назначении Юрия Вирта на должность главного тренера. 52-летний украинский специалист призван вывести команду из глубочайшего кризиса на старте сезона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба .

Детали назначения

У руля команды из Ивано-Франковской области Вирт заменил Владимира Ковалюка, который подал в отставку после трех подряд разгромных поражений в чемпионате (в частности, от "Агробизнеса" со счетом 0:6). По имеющейся информации, соглашение с новым наставником рассчитано до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Вместе с главным тренером в клуб пришел его ассистент Николай Лапко. При этом в тренерском штабе сохранили свои должности специалисты, работавшие при предыдущем наставнике, - тренер вратарей Николай Плетеницкий и тренер по физической подготовке Ярослав Конкольняк.

Тренерская карьера Вирта

Для Вирта это возвращение к работе после более чем полугодовой паузы. Последним его клубом была тернопольская "Нива", которую он покинул в декабре 2025 года. Ранее бывший вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" также возглавлял ровенский "Верес", львовский "Рух" и "Звягель".

Ситуация в новом клубе специалиста является критической. По итогам шести стартовых туров Первой лиги "Пробий" набрал лишь 2 очка и сейчас занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.