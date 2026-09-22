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Футбол 22 сентября 2026 · 22:03

Звездное усиление академии: Кобин официально начал работу в "Рухе"

Экстренер "Ингульца" возглавил юношескую команду "черно-желтых"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Звездное усиление академии: Кобин официально начал работу в "Рухе"
Василий Кобин возглавил юношескую команду "Руха" (Фото: ФК "Рух")
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Львовский "Рух" официально объявило о назначении Василия Кобина главным тренером юношеской команды U-17. Специалист уже приступил к работе с выпускным классом академии клуба.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную Instagram-страницу ФК "Рух" .

Детали назначения и тренерский штаб

Василий Кобин получил новую работу через две недели после увольнения с должности главного тренера "Ингульца".

Будут помогать Василию Кобину в работе с U-17 ассистенты Сергей Хижий и Дмитрий Хомченовский.

Игровая и тренерская карьера Кобина

Перед работой в "Ингульце" Кобин работал главным тренером "Миная" и спортивным директором харьковского "Металлиста".

В качестве игрока он также успел поиграть за "Минай" и "Металлист". Также Кобин выступал за "Закарпатье", "Карпаты", "Шахтер", "Шахтер" Солигорск, "Верес" и "Тобол".

Также в активе Кобина 11 матчей за сборную Украины.

Ранее мы сообщали, что к работе вернулся еще один известный специалист – Юрий Вирт возглавил аутсайдера Первой лиги.

Теги: Футбол
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