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Інше 23 вересня 2026 · 12:50

Допустили до змагань військових: у FIS змінили правила допуску для лижників з РФ та Білорусі

Обмеження для нейтральних спортсменів тепер стосуються лише контрактників
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Допустили до змагань військових: у FIS змінили правила допуску для лижників з РФ та Білорусі
Обмеження для російських та білоруських лижників послабили (Фото: fis-ski.com)
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Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) ухвалила зміни до політики щодо індивідуальних нейтральних атлетів, пом'якшивши вимоги для спортсменів з Росії та Білорусі. Тепер зв'язок з армійськими чи силовими структурами блокує допуск лише за умови добровільного контракту.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт FIS.

Ключові зміни щодо силовиків та умови нейтральності

Раніше заборона поширювалася на будь-який зв'язок із військовими чи силовими структурами РФ чи Білорусі. Тепер відмову отримують лише ті, хто перебуває на добровільній контрактній службі у збройних силах або органах нацбезпеки.

При цьому зберігається повна заборона гімну, прапора, форми та національної символіки, а також публічних комунікацій щодо цих країн. Також лишається в силі заборона прямої чи опосередкованої підтримки війни в Україні (зокрема символу "Z", соцмереж, заяв).

Нейтральні атлети можуть отримувати медалі та брати участь у церемоніях, але їхні результати не враховуються в медальних заліках.

Організаційні нюанси

Офіційні збірні Росії та Білорусі досі відсторонені, турніри на території країн-агресорок не дозволяються.

Повторна перевірка раніше відхилених заявок коштуватиме 2000 швейцарських франків, які сплачує сам спортсмен/персонал.

Раніше ми повідомляли, що бан Росії та Білорусі в біатлоні остаточно продовжили.

Теги: Биатлон Російська Федерація
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