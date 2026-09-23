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Теніс 23 вересня 2026 · 09:53

Олійникова програла фіналістці "Ролан Гаррос" та вибула з турніру у Сінгапурі

Українка змогла виграти лише один гейм
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олійникова програла фіналістці "Ролан Гаррос" та вибула з турніру у Сінгапурі
Олександра Олійникова (фото: drones4ua.org)
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Українська тенісистка Олександра Олійникова зазнала поразки у матчі із польською суперницею Маєю Хвалінською у другому колі турніру WTA 500 у Сінгапурі. Матч завершився із рахунком 0:6, 1:6.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу Олександра Олійникова – Майя Хвалінська

Особливої інтриги у цьому матчі не вийшло: Хвалінська, яка посідає 25 місце в рейтингу WTA, розпочала матч з виграного гейму на своїй подачі. Олійникова мала шанс зрівняти рахунок, але суперниця зробила брейк і отримала відчутну впевненість.

За рахунку 5:0 на користь польської представниці, Хвалінська лише з третього разу змогла подати на сет. Перша партія завершилася із рахунком 6:0.

Другий сет почався оптимістично вже для українки: Олійникова виграла гейм на подачі суперниці, однак розвинути цей успіх не змогла. І хоча українській тенісистці вдавалося нав'язувати боротьбу у кожному розіграші, Хвалінська впевнено довела справу до перемоги. Матч тривав рівно одну годину.

WTA 500. Сінгапур. 1/8 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) – Майя Хвалінська (Польща) – 0:6, 1:6

Наступні матчі на турнірі у Сінгапурі

В 1/4 фіналу Хвалінська зустрінеться із представницею Бельгії Елізе Мертенс. Бельгійка отримала технічну пеермогу над Барборою Крейчіковою.

В інших матчах 1/8 фіналу зустрінуться наступні пари:

  • Ван Сю (Китай) – Джоана Гарленд (Тайвань)
  • Татьяна Баркова – Александра Еала (Філіппіни)
  • Марія Саккарі (Греція) – Нао Хібіно (Японія)
  • Талія Гібсон (Австралія) – Вікторія Морвайова (Словаччина)

Після перемоги у першому колі турніру у Сінгапурі, Олександра Олійникова емоційно звернулася до вболівальників, згадавши про окуповані Олешки Херсонської області.

Теги: Теніс
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