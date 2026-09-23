Олійникова програла фіналістці "Ролан Гаррос" та вибула з турніру у Сінгапурі

Українська тенісистка Олександра Олійникова зазнала поразки у матчі із польською суперницею Маєю Хвалінською у другому колі турніру WTA 500 у Сінгапурі. Матч завершився із рахунком 0:6, 1:6.

Хід матчу Олександра Олійникова – Майя Хвалінська

Особливої інтриги у цьому матчі не вийшло: Хвалінська, яка посідає 25 місце в рейтингу WTA, розпочала матч з виграного гейму на своїй подачі. Олійникова мала шанс зрівняти рахунок, але суперниця зробила брейк і отримала відчутну впевненість.

За рахунку 5:0 на користь польської представниці, Хвалінська лише з третього разу змогла подати на сет. Перша партія завершилася із рахунком 6:0.

Perfect start



Maya Chwalinska takes the first set without dropping a game.#SgTennisOpen pic.twitter.com/6RnJFrPwOE — wta (@WTA) September 23, 2026

Другий сет почався оптимістично вже для українки: Олійникова виграла гейм на подачі суперниці, однак розвинути цей успіх не змогла. І хоча українській тенісистці вдавалося нав'язувати боротьбу у кожному розіграші, Хвалінська впевнено довела справу до перемоги. Матч тривав рівно одну годину.

WTA 500. Сінгапур. 1/8 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) – Майя Хвалінська (Польща) – 0:6, 1:6

Наступні матчі на турнірі у Сінгапурі

В 1/4 фіналу Хвалінська зустрінеться із представницею Бельгії Елізе Мертенс. Бельгійка отримала технічну пеермогу над Барборою Крейчіковою.

В інших матчах 1/8 фіналу зустрінуться наступні пари: