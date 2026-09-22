"Погугліть про Олешки": українська тенісистка емоційно звернулася до глядачів у Сінгапурі (відео)

Українська тенісистка Олександра Олійникова після перемоги на старті турніру WTA 500 у Сінгапурі звернулася до вболівальників із важливим закликом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram спортсменки .

Олійникова звернулася до вболівальників

Після завершення матчу проти американки Вівіан Вольфф Олійникова попросила глядачів звернути увагу на ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині.

"Ви знаєте, що я з України, і в нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне: будь ласка, погугліть інформацію про Олешки. Воно зараз тимчасово окуповане, і там гуманітарна катастрофа.

Надходять повідомлення, що люди там голодують, не мають доступу до гуманітарної допомоги, ліків і не можуть виїхати чи евакуюватися. Тому я прошу кожного: коли ви завершите перегляд цього чудового турніру, пошукайте інформацію та поширюйте її – діліться нею всюди, щоб ми могли врятувати життя українців", - сказала Олійникова.

Українка вийшла до другого кола

Сам матч проти Вольфф Олександра провела впевнено, обігравши суперницю в двох сетах – 6:1, 7:6.

У другому колі Олійникова зустрінеться з Маєю Хваліньською з Польщі.

Що відомо про ситуацію в Олешках

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Олешки на Херсонщині понад пів року перебувають у повній блокаді. За його словами, там залишається понад 6 тисяч людей, серед яких майже 200 дітей.

Сибіга заявляв, що окупаційні сили не допускають до міста гуманітарну допомогу. Через це місцеві жителі опинилися у вкрай складних умовах.