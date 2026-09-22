"Погуглите об Олешках": украинская теннисистка эмоционально обратилась к зрителям в Сингапуре (видео)

Украинская теннисистка Александра Олейникова после победы на старте турнира WTA 500 в Сингапуре обратилась к болельщикам с важным призывом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram спортсменки .

Олейникова обратилась к болельщикам

После завершения матча против американки Вивиан Вольфф Олейникова попросила зрителей обратить внимание на ситуацию в оккупированных Олешках Херсонской области.

"Вы знаете, что я из Украины, и у нас сейчас война. После завершения матча хочу попросить вас об одном: пожалуйста, погуглите информацию об Олешках. Они сейчас временно оккупированы, и там гуманитарная катастрофа.

Поступают сообщения, что люди там голодают, не имеют доступа к гуманитарной помощи, лекарствам и не могут уехать или эвакуироваться. Поэтому я прошу каждого: когда вы завершите просмотр этого замечательного турнира, поищите информацию и распространяйте ее - делитесь ею повсюду, чтобы мы могли спасти жизни украинцев", - сказала Олейникова.

Украинка вышла ко второму кругу

Сам матч против Вольфф Александра провела уверенно, обыграв соперницу в двух сетах – 6:1, 7:6.

Во втором круге Олейникова встретится с Маей Хвалиньской из Польши.

Что известно о ситуации в Олешках

Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Олешки Херсонской области более полугода находятся в полной блокаде. По его словам, там остается более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей.

Сибига заявлял, что оккупационные силы не допускают в город гуманитарную помощь. Поэтому местные жители оказались в крайне сложных условиях.