rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 18 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Без шансiв на повернення: бан Росії та Білорусі в біатлоні остаточно продовжили
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 18 вересня 2026 · 14:20

Без шансiв на повернення: бан Росії та Білорусі в біатлоні остаточно продовжили

Спроби обійти санкції та вигадати "виконання умов" зазнали повного краху
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Без шансiв на повернення: бан Росії та Білорусі в біатлоні остаточно продовжили
Росіяни та білоруси лишаються поза змаганнями ще на сезон (Фото: IBU)
Add as a preferred source on Google

Міжнародний союз біатлоністів ухвалив рішення не поновлювати в правах національні федерації Росії та Білорусі. Спортсмени країн-агресорок залишаться поза міжнародними змаганнями впродовж усього сезону-2026/27 у будь-якому статусі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу Федерації біатлону України.

Результати голосування на Конгресі IBU

Відповідне рішення було ухвалено під час 17-го Конгресу IBU, який триває з 17 по 20 вересня в німецькому Берхтесгадені. Голосування щодо майбутнього представників РФ та РБ відбулося у п'ятницю, 18 вересня.

Для повернення до змагань IBU чітко встановив суворі критерії - повна відмова від підтримки війни проти України. А також спортсмени та функціонери не повинні мати жодного стосунку до збройних сил чи силових структур країн-агресорок.

Спроба обману від СБР та підсумковий бан

У червні Союз біатлоністів Росії направив до IBU документи, де стверджував про нібито повне дотримання зазначених вимог. Втім, Виконавча рада міжнародної організації детально вивчила звіт і встановила, що критерії не виконано.

Це означає, що російські та білоруські біатлоністи повністю пропустили підготовку і не будуть допущені до старту кубкового сезону-2026/27 навіть під нейтральним прапором.

Раніше передбачалося, що це питання взагалі не виноситиметься на обговорення.

Раніше ми повідомляли, що екс-чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая жорстко розкритикував повернення росіян у спорт.

Теги: Російська Федерація Биатлон
Головні матчі
УПЛ 18 вересня 13:00
Чорноморець - : - Оболонь
УПЛ 18 вересня 15:30
Полісся - : - Кривбас
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Битва вчорашніх топів, шанс Костишина: прев'ю 7-го туру УПЛ Битва вчорашніх топів, шанс Костишина: прев'ю 7-го туру УПЛ "Шахтар" проти "Динамо": визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України "Шахтар" проти "Динамо": визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України Зручний суперник для України: стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2026 з волейболу Зручний суперник для України: стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2026 з волейболу
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер