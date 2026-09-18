Без шансiв на повернення: бан Росії та Білорусі в біатлоні остаточно продовжили

Міжнародний союз біатлоністів ухвалив рішення не поновлювати в правах національні федерації Росії та Білорусі. Спортсмени країн-агресорок залишаться поза міжнародними змаганнями впродовж усього сезону-2026/27 у будь-якому статусі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу Федерації біатлону України .

Результати голосування на Конгресі IBU

Відповідне рішення було ухвалено під час 17-го Конгресу IBU, який триває з 17 по 20 вересня в німецькому Берхтесгадені. Голосування щодо майбутнього представників РФ та РБ відбулося у п'ятницю, 18 вересня.

Для повернення до змагань IBU чітко встановив суворі критерії - повна відмова від підтримки війни проти України. А також спортсмени та функціонери не повинні мати жодного стосунку до збройних сил чи силових структур країн-агресорок.

Спроба обману від СБР та підсумковий бан

У червні Союз біатлоністів Росії направив до IBU документи, де стверджував про нібито повне дотримання зазначених вимог. Втім, Виконавча рада міжнародної організації детально вивчила звіт і встановила, що критерії не виконано.

Це означає, що російські та білоруські біатлоністи повністю пропустили підготовку і не будуть допущені до старту кубкового сезону-2026/27 навіть під нейтральним прапором.

Раніше передбачалося, що це питання взагалі не виноситиметься на обговорення.