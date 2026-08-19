Тривога в Мюнхені: зірка "Баварії" втратив свідомість на полі вдруге за три дні

Півзахисник "Баварії" Джамал Мусіала знову знепритомнів під час контрольного матчу, злякавши вболівальників. Це вже другйи подібний інцидент за останні три дні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне звернення Джамала Мусіали в Instagram .

Повторний інцидент

23-річний півзахисник збірної Німеччини знепритомнів під час спарингу проти "Гайденгайма". Гравця швидко привели до тями, а сама "Баварія" зрештою здобула перемогу з рахунком 4:2.

Jamal musiala, Bayern Münih'in bugün oynadığı maçta da baygınlık geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

Проте найбільше занепокоєння викликає той факт, що аналогічна втрата свідомості сталася з Мусіалою лише за кілька днів до цього - у товариській грі проти "РБ Лейпциг".

Після першого епізоду спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль запевняв, що Мусіала почувається добре. Але після нового інциденту "Баварія" має надати додаткову інформацію про стан футболіста.

Діагноз футболіста

Після хвилі переполок у ЗМІ футболіст особисто прокоментував свій стан. За його словами, лікарі виявили в нього неврологічну дисфункцію, яка спричиняє короткочасні напади абсансу.

За словами лікарів, стан добре піддається лікуванню та не несе інших ризиків для життя чи здоров'я. А сам спортсмен перебуває під постійним контролем провідних фахівців-неврологів.

Плани про повернення на поле

Незважаючи на лякаючі кадри з поля, Мусіала запевнив, що з дозволу медиків продовжить повноцінно виступати за клуб і не збирається ставити кар'єру на паузу.

"Я розумію, що на перший погляд це виглядає моторошно, але зараз це частина моїх буднів. З дозволу лікарів-неврологів це було моє особисте бажання - продовжувати робити те, що найбільше допомагає моєму одужанню: грати у футбол. Загалом я почуваюся дуже добре", - наголосив Мусіала.

Футболіст також попросив громадськість та журналістів з розумінням поставитися до ситуації та надалі залишати теми його здоров'я у колі родини, медиків і керівництва "Баварії".