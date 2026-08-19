Тревога в Мюнхене: звезда "Баварии" потерял сознание на поле второй раз за три дня

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала снова потерял сознание во время контрольного матча, испугав болельщиков. Это уже второй подобный инцидент за последние три дня.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное обращение Джамала Мусиалы в Instagram .

Повторный инцидент

23-летний полузащитник сборной Германии потерял сознание во время спарринга против "Гайденгайма". Игрок быстро пришел в сознание, а сама "Бавария" в итоге одержала победу со счетом 4:2.

Jamal musela, Bayern Münih'in bugün oynadığı maçta da baygınlık geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

Однако наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что аналогичная потеря сознания произошла с Мусиалой всего за несколько дней до этого - в товарищеской игре против "РБ Лейпциг".

После первого эпизода спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль уверял, что Мусиала чувствует себя хорошо. Но после нового инцидента "Бавария" должна предоставить дополнительную информацию о состоянии футболиста.

Диагноз футболиста

После волны переполок в СМИ футболист лично прокомментировал свое состояние. По его словам, врачи выявили у него неврологическую дисфункцию, которая влечет за собой кратковременные приступы абсанса.

По словам врачей, состояние хорошо поддается лечению и не несет других рисков для жизни или здоровья. Сам же спортсмен находится под постоянным контролем ведущих специалистов-неврологов.

Планы о возвращении на поле

Несмотря на устрашающие кадры с поля, Мусиала заверил, что с разрешения медиков продолжит полноценно выступать за клуб и не собирается ставить карьеру на паузу.

"Я понимаю, что на первый взгляд это выглядит жутко, но сейчас это часть моих будней. С разрешения врачей-неврологов это было мое личное желание - продолжать делать то, что больше всего помогает моему выздоровлению: играть в футбол. В общем, я чувствую себя очень хорошо", - подчеркнул Мусиала.

Футболист также попросил общественность и журналистов с пониманием отнестись к ситуации и в дальнейшем оставлять темы его здоровья в кругу семьи, медиков и руководства "Баварии".