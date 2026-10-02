Ротань рассказал об адаптации новичков "Полесья": один уже впечатляет, другому нужно время

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань рассказал об адаптации новичков команды Леандро Андраде и Андрусва Араухо. Наставник отметил сильные стороны футболистов и объяснил, что одному из них еще нужно время.

Андраде уже показывает свои сильные стороны

По словам главного тренера "Полесья", Андраде присоединился к команде как зрелый футболист и уже демонстрирует качества, ради которых его приглашали в Житомир.

Наставник отметил игру вингера один в один, его способность выполнять кроссы и обыгрывать соперников. В то же время тренер ожидает, что футболист сможет демонстрировать эти качества еще чаще.

"Что касается Леандро, мы его брали уже зрелого футболиста. Он напрямую сейчас этот результат показывает, и я уверен, что он может намного больше развиваться. Это как раз игра один в один, это кроссы, это обыгрыши. Мы этого хотели и уже потихоньку это видим. Единственное, хочется, чтобы этого было больше. Мы над этим будем работать", - сказал тренер.

Араухо нужно время

Араухо присоединился к "Полесью" в конце трансферного окна. Кроме того, футболист прибыл в команду с повреждением, поэтому его адаптация требует больше времени.

Тренер житомирян отметил, что в обороне новичок уже хорошо понял требования команды. В то же время футболисту еще необходимо улучшить взаимодействие с партнерами при работе с мячом.

"Араухо пришел уже под конец трансферного окна и пришел немного травмированный, поэтому для него еще нужно время, особенно что касается мяча, понимания игры. В обороне он нас полностью устраивает, он понял наши принципы, очень мало проблем", - объяснил наставник.

По его словам, тренерский штаб хочет, чтобы Араухо вышел на необходимый уровень готовности перед попаданием в стартовый состав.

"Мы хотим, чтобы этот игрок подошел к стартовому составу уже на 100% готовым, потому что наши идеи, понимание - это прежде всего. Мы хотим, чтобы команда думала одинаково", - резюмировал тренер.

Руслан Ротань пообщался с представителями СМИ во время Media Game. Мероприятие было организовано ФК "Полесье" (Житомир) при поддержке официального спонсора GGBET.