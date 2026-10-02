Ротань розповів про адаптацію новачків "Полісся": один уже вражає, іншому потрібен час

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань розповів про адаптацію новачків команди Леандро Андраде та Андрусва Араухо. Наставник відзначив сильні сторони футболістів і пояснив, що одному з них ще потрібен час.

Андраде вже показує свої сильні сторони

За словами головного тренера "Полісся", Андраде приєднався до команди як зрілий футболіст і вже демонструє якості, заради яких його запрошували до Житомира.

Наставник відзначив гру вінгера один в один, його здатність виконувати кроси та обігрувати суперників. Водночас тренер очікує, що футболіст зможе демонструвати ці якості ще частіше.

"Що стосується Леандро, ми його брали вже зрілого футболіста. Він напряму зараз цей результат показує, і я впевнений, що він може набагато більше розвиватися. Це якраз гра один в один, це кроси, це обіграші. Ми цього хотіли і вже потрошку це бачимо. Єдине, хочеться, щоб цього було більше. Ми над цим будемо працювати", - сказав тренер.

Араухо потрібен час

Араухо приєднався до "Полісся" наприкінці трансферного вікна. Крім того, футболіст прибув до команди з ушкодженням, тому його адаптація потребує більше часу.

Тренер житомирян зазначив, що в обороні новачок уже добре зрозумів вимоги команди. Водночас футболістові ще необхідно покращити взаємодію з партнерами під час роботи з м'ячем.

"Араухо прийшов уже під кінець трансферного вікна і прийшов трошки травмований, тому для нього ще потрібен час, особливо що стосується м'яча, розуміння гри. В обороні він нас повністю влаштовує, він зрозумів наші принципи, дуже мало проблем", - пояснив наставник.

За його словами, тренерський штаб хоче, щоб Араухо вийшов на необхідний рівень готовності перед потраплянням до стартового складу.

"Ми хочемо, щоб цей гравець підійшов до стартового складу вже на 100% готовим, тому що наші ідеї, розуміння - це перш за все. Ми хочемо, щоб команда думала однаково", - резюмував тренер.

Руслан Ротань поспілкувався з представниками ЗМІ під час Media Game. Захід було організовано ФК "Полісся" (Житомир) за підтримки офіційного спонсора GGBET.

Media Game - спеціальний проєкт ФК "Полісся" за підтримки офіційного спонсора GGBET, у межах якого журналісти на один день стали частиною команди. Вони долучилися до тренування, зазирнули за лаштунки клубу та отримали можливість побачити зсередини, як команда готується до матчів і що залишається поза межами футбольного поля.