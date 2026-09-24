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Бокс 24 вересня 2026 · 15:47

Битва десятиліття в Британії: Ф'юрі та Джошуа погодили дату й місце бою

Два гіганти нарешті домовились після років хаосу та постійних проблем з переговорами
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Битва десятиліття в Британії: Ф'юрі та Джошуа погодили дату й місце бою
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа (Фото: Getty Images)
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Довгоочікуваний бій між двома колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі, Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, офіційно відбудеться. Британські суперважковаговики погодили всі деталі та вийдуть у ринг 11 грудня на стадіоні в Кардіффі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC Sport.

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Тривалий час основними претендентами на проведення поєдинку вважалися Саудівська Аравія та легендарна арена "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Згодом команда Джошуа наполягала на "Вемблі", однак у підсумку вибір зупинився на дах арени "Принсіпаліті" у столиці Уельсу.

Контракт Джошуа передбачав бій саме у Великій Британії - перенесення до США було невигідним для боксера через американське оподаткування. При цьому стадіон у Кардіффі дозволить зібрати десятки тисяч британських фанатів під закритим дахом наприкінці року.

Промоутер Едді Хірн підкреслив особливий статус цього протистояння.

"Вся кар'єра Ентоні зводиться до цього бою з Ф'юрі. Існує величезне відчайдушне бажання перемогти, і саме тому спорт - це диво. Я ще ніколи так сильно не прагнув перемоги в поєдинку", - заявив Хірн.

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Обидва боксери провели підготовчі поєдинки в липні. 37-річний Тайсон Ф'юрі у Таїланді зупинив 46-річного Маріуша Ваха у 7-му раунді, а 36-річний Ентоні Джошуа в Джидді вибрався з двох нокдаунів у першому раунді та нокаутував албанця Крістіана Пренгу в другому.

Історія переговорів між боксерами тривала роками. Угоди зривалися у 2020-му, 2021-му та 2022-му роках через судові позови та фінансові розбіжності. Втім, цього разу сторонам вдалося досягти остаточної згоди, яка дасть Британії одну з найбільших спортивних подій десятиліття.

Раніше ми повідомляли, що Тайсон Ф'юрі звинуватив Хірна у зраді власного боксера.

Теги: Бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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