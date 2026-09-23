"Казав, що Джошуа - сміття": Ф'юрі звинуватив Хірна у зраді власного боксера

Британський боксер Тайсон Ф'юрі виступив із різкою заявою на адресу промоутера Едді Хірна. За словами "Циганського короля", той критикував свого підопічного Ентоні Джошуа прямо під час його останнього поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Boxing King Media в соцмережі X.

Драма в рингу та звинувачення у дводушності

Поєдинок Джошуа проти Крістіана Пренги відбувся у липні. Уже в першому раунді Ентоні двічі опинявся на настилі рингу, проте зумів піднятися та в другому раунді відправив суперника в глибокий нокаут потужним ударом справа.

Ф'юрі стверджує, що під час першого раунду, коли Джошуа опинився у нокдауні, Хірн біля рингу не приховував свого розчарування:

"Едді Хірн - продажна шкура. Біля рингу під час останнього бою Джошуа, коли Ей-Джей упав, Хірн казав, що той нікчема, сміття і з ним усе скінчено. Є свідки, які це чули! А як тільки Джошуа нокаутував того хлопця, Едді стрибав довкола так, ніби той - найкраще, що вигадав світ. Ти просто ласий до грошей непотріб", - заявив Тайсон Ф'юрі.

Контекст поєдинків та реакція "Циганського короля"

Ф'юрі проведення того поєдинку запам'ятав добре, адже сам виступав напередодні в Таїланді, де змусив кут Маріуша Ваха зупинити бій.

Британський важковаговик у властивій манері закликав Джошуа припинити співпрацю з промоутером, назвавши Хірна "прихвостнем і носієм сумок", який думає лише про власну вигоду.

Сам Едді Хірн гучні заяви Ф'юрі поки ніяк не прокоментував.