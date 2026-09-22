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Бокс 22 вересня 2026 · 13:01

"Поб'ю цього бомжару": Ф'юрі влаштував жорсткий трешток перед боєм з Джошуа (відео)

Тайсон пообіцяв не завдавати Ентоні серйозних травм
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Поб'ю цього бомжару": Ф'юрі влаштував жорсткий трешток перед боєм з Джошуа (відео)
Тайсон Ф'юрі (фото: Getty Images)
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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі знову взявся за улюблену справу. Після короткої паузи одіозний британець вибухнув серією жорстких та емоційних заяв на адресу свого принципового суперника – співвітчизника Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram Ф'юрі.

"Жовтий трус" із "паперовою щелепою"

У новому відео з тренувальної бази 'Циганський король" у притаманному йому стилі пройшовся по майбутньому супернику, видавши порцію фірмового трештоку.

"Тренуюсь немов троянський воїн. Ну що, Джошуа? Знаю, що тобі лячно. Але я тебе не скривджу. Вибач, Джошуа. Бачу, що тобі страшно. Я не завдам тобі шкоди. Усе відбудеться миттєво. Я швидко відправлю тебе в нокаут, щоб ти міг повернутися до своїх справ", – пообіцяв Ф'юрі.

Окрім цього, Тайсон додав, що після швидкого та безболісного нокауту суперник зможе знову спокійно займатися справами орендодавця, а його промоутеру Едді Хірну нібито нема про що хвилюватися.

Згодом градус розмови остаточно підвищився, і Ф'юрі перейшов до прямих образ: "Схожий на жовтого труса, який злякано тікає геть... Я поб'ю цього бомжару. Чувака з паперовою щелепою".

Коли відбудеться бій

За попередньою інформацією, грандіозне британське протистояння планують провести 11 грудня на 80-тисячній арені Principality Stadium у Кардіффі (Уельс).

Втім, офіційного оголошення поєдинку досі немає.

Раніше Олександр Усик отримав несподівану позицію в рейтингу найкращих супертяжів України.

Теги: Бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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