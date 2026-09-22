"Побью этого бомжа́ру": Фьюри устроил жесткий трэшток перед боем с Джошуа (видео)

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри снова принялся за любимое дело. После короткой паузы одиозный британец разразился серией жестких и эмоциональных заявлений в адрес своего принципиального соперника – соотечественника Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram Фьюри .

"Желтый трус" с "бумажной челюстью"

В новом видео с тренировочной базы "Цыганский король" в присущем ему стиле прошелся по будущему сопернику, выдав порцию фирменного трэштока.

"Тренируюсь словно троянский воин. Ну что, Джошуа? Знаю, что тебе страшно. Но я тебя не обижу. Извини, Джошуа. Вижу, что тебе страшно. Я не причиню тебе вреда. Все произойдет мгновенно. Я быстро отправлю тебя в нокаут, чтобы ты мог вернуться к своим делам", – пообещал Фьюри.

Кроме этого, Тайсон добавил, что после быстрого и безболезненного нокаута соперник сможет снова спокойно заниматься делами арендодателя, а его промоутеру Эдди Хирну якобы не о чем волноваться.

Вскоре градус разговора окончательно повысился, и Фьюри перешел к прямым оскорблениям: "Похож на желтого труса, который испуганно убегает прочь... Я побью этого бомжару. Чувака с бумажной челюстью".

Когда состоится бой

По предварительной информации, грандиозное британское противостояние планируется провести 11 декабря на 80-тысячной арене Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс).

Впрочем, официального объявления поединка до сих пор нет.