"Говорил, что Джошуа - мусор": Фьюри обвинил Хирна в измене собственному боксеру

Британский боксер Тайсон Фьюри выступил с резким заявлением в адрес промоутера Эдди Хирна. По словам "Цыганского короля", тот критиковал своего подопечного Энтони Джошуа прямо во время его последнего поединка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Boxing King Media в соцсети X.

Драма в ринге и обвинение в двуличии

Поединок Джошуа против Кристиана Пренги прошел в июле. Уже в первом раунде Энтони дважды оказывался на стиле ринга, однако сумел подняться и во втором раунде отправил соперника в глубокий нокаут мощным ударом справа.

Фьюри утверждает, что во время первого раунда, когда Джошуа оказался в нокдауне, Хирн у ринга не скрывал своего разочарования:

"Эдди Хирн - продажная шкура. Возле ринга во время последнего боя Джошуа, когда Эй-Джей упал, Хирн говорил, что тот ничтожество, мусор и с ним все кончено. Есть свидетели, которые это слышали! А как только Джошуа нокаутировал того парня, Эдди придумал мир. Ты просто лаком к деньгам не нужен", - заявил Тайсон Фьюри.

Контекст поединков и реакция "Цыганского короля"

Фьюри проведение поединка запомнил хорошо, ведь сам выступал накануне в Таиланде, где заставил угол Мариуша Ваха остановить бой.

Британский тяжеловес в присущей манере призвал Джошуа прекратить сотрудничество с промоутером, назвав Хирна "прихвостником и носителем сумок", который думает только о собственной выгоде.

Сам Эдди Хирн громкие заявления Фьюри пока никак не прокомментировал.